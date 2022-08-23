نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسحري الجميع بجمال شفايفك بوصفة منزلية خطيرة لعلاج تشقق الشفاه وتوريدها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث كل إمرأة عن مظهر جميل ولائق لها طوال الوقت، ولا تحب أن تهمل جمالها، و تهتم السيدات ببشرتها ونعومة شفاهها، وقد تضطر دائمًا إلى تجربة المستحضرات الجاهزة على الرغم انها تضر مع كثرة الاستخدام ولا تحقق النتائج المطلوبة، لذلك الافضل ان تلجأ لاستخدام الخلطات والوصفات الطبيعية المفيدة، والتي تساعد في تركيب وتوريد الشفاه والحصول على أفضل النتائج، تابعو معنا المقال للتعرف على أفضل الوصفات وكيفية استخدامها.

وصفة لعلاج تشقق الشفاه

يمكنك استخدام أكثر من مكون طبيعي بأكثر من طريقة للمحافظة على شفاهك نضرة وغير متشققة، مثل العسل والفازلين وذلك لما يحتويه العسل من فوائد، وطريقة تحضير هذه الوصفة كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة فازلين.

قطعة قماش قطنية مبللة.

طريقة التحضير:

قومي بدهن الشفاه بطبقة من العسل بواسطة فرشاة صغيرة مخصصة لذلك أو بإصبعك.

كرري نفس الخطوة مع الفازلين.

اتركي العسل والفازلين مدة لا تقل عن 15 دقيقة، لتحصلي على شفاه ناعمة.

كرري الوصفة يوميًا، وستحصلين على نتيجة رائعة.

وصفة العسل والسكر

قيمة هذه الوصفة تتركز في كلًا من المكونين فالعسل يعمل على تنعيم الشفاه وإزالة الشقوق، والسكر مقشر طبيعي، وحتى يتم تطبيقها على الشفاه فقط قومي بالخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

ملئ ملعقتان صغيرتان من السكر.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معاً حتى تتداخل جزيئات السكر مع العسل.

ضعي جزء من الخليط على الشفاه واحدة تلو الأخرى.

بواسطة إصبعك قومي بفرك الشفاه التي وضعتي عليها الخليط ولكن برفق.

تخلصي من الخليط بغسله بماء فاتر جيدًا.

قومي بدهن الشفاه بالعسل فقط لمدة 5 دقائق.

اغسلي الشفاه مرة أخرى، وجففيها بمناديل رقيقة.

وصفة زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند من أفضل المرطبات الطبيعية التي تفضلها الفتيات والسيدات، وهي تدخل أيضًا في تصنيع مستحضرات التجميل بكثرة، وتستخدم بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير: