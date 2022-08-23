نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك البرتقال السحري للتخلص من البقع الداكنة في الوجه والجسم يمنحك بياض ونعومة دائمة في المقال التالي
تعاني معظم السيدات من ظهور بقع داكنة في البشرة خاصةً الوجه بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل مستمر، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل ماسك البرتقال للتخلص من تلك البقع والتصبغات الداكنة التي قد تسبب إزعاجًا للبعض منا خاصةً الفتيات المقبلة على الزواج، تابعونا لمعرفة خطوات الاستخدام والتطبيق على البشرة.
طريقة عمل ماسك البرتقال وماء الزهر للتخلص من البقع الداكنه
يحتوي هذا الماسك على أهم وأفضل المواد الطبيعية التي تساعد في تغذية البشرة وتفتيحها والتخلص من البقع بشكل نهائي وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات:
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.
- ٢ ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ما يدعى ماء الزهر.
- عدد ١ ملعقة صغيرة من الكركم.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير:
- أولًا يلزم إحضار وعاء صغير الحجم.
- قومي بوضع كمية الزبادي.
- يتم إضافة مقدار عصير البرتقال، ثم نقوم بوضع كمية ماء الورد، بعد ذلك يتم إضافة الكركم.
- الخطوة التالية يتم خلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يتم التجانس مع بعضهما البعض.
- نقوم بوضع الخليط على وجه نظيف بطريقة متساوية ويترك لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.
ماسك البرتقال للتخلص من البقع الداكنة
يحتوي البرتقال على فيتامين سي والذي له قدرة فعالة على تفتيح البشرة خاصتًا إذا تم المداومة على استخدامه وطريقة استخدام الماسك كالتالي:
المكونات:
- ١/٢ كوب من عصير البرتقال.
- عدد ٣ ملاعق صغيرة من العسل الأبيض.
- ٢ ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير:
- يتم إحضار وعاء مناسب للمكونات معدني.
- قومي بوضع مقدار العسل في البداية ثم يتم إضافة كمية زيت اللوز.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.
- بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء على النار لمدة ٣دقائق.
- الخطوة التالية يتم إضافة مقدار عصير البرتقال، ثم يتم التقليب جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.
- يترك الخليط حتى يبرد.
- قومي بوضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة تقريبًا.
- بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا والغسول الصحي.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.
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