قرمشة رائعة مع بسكوت الشوفان المفيد للجسم بدون زبدة ولا بيض

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عمر شويل - جدة يعتبر بسكوت الشوفان من البسكوتات الصحية اللذيذة التي حبها الجميع، ويعد هذا البسكوت خفيف ولطيف على المعدة وليس له أي ضرر على الأطفال، حيث تقوم بتحضيره كثير من الأمهات لإعطائه لأولادهم عند الذهاب للمدرسة أو على وجبة الإفطار، لأنه يحتوي على كثير من المعادن التي تمد الجسم بالطاقة مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم، وهو يعمل أيضاً على منع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب لوجود مواد مضادة للأكسدة به، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل بسكوت الشوفان وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مكونات عمل بسكوت الشوفان

تعتبر مكونات عمل بسكوت الشوفان من المكونات التي لا تتطلب تكاليف كثيرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي :-

كوب إلا ربع من دقيق الشوفان.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٤ ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من الدقيق كامل الحبة الأسمر.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

⅓ كوب من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير البسكوت

تختلف طرق عمل البسكوتات من شخصية لأخرى على حسب النوع المفضل والآن سوف نتعرف على طريقة الشوفان وهي كالآتي:-

نحضر وعاء وننخل به دقيق الشوفان والدقيق الأسمر ونقلب معهم البيكنج بودر ورشة الملح. ثم نحضر إناء آخر ونضع به ملاعق الحليب السائل والسكر والزيت والعسل ونخلطهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نسكب خليط المواد السائلة على خليط المواد الجافة بالتدريج ونقلبهم جيداً دون عجن حتى نحصل على مزيج متجانس. نضع العجينة في الثلاجة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد أن ترتاح العجينة نخرجها ونضع من تحتها كيس على سطح مستوي ونضع من فوقها أيضاً كيس. نفرد العجينة برفق بسمك ربع سم ونقطعها على شكل دوائر بالقطاعات أو بالكوب ثم نقوم بعمل فتحات باستخدام العود. ثم نضع الدوائر في صينية بها ورق الزبدة حتى لا يلتصق العجين، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركها لمدة ١٢ دقيقة حتى ينضج البسكوت. نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا ونحتفظ به في علبة محكمة الغلق.

بسكوت النشا الذائب

تعتبر مكونات عمل بسكوت النشا الذائب من المكونات التي تستخدم باستمرار في عمل الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٤ أكواب من النشا.

٢٥٠ جرام من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

٢ حبة من البيض.

الطريقة

نحضر وعاء ونضع به الزبدة والبيض والسكر البودرة ونضربهم مع بعض جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي. ثم نقلب البيكنج بودر مع النشا والدقيق المنخول ونضيفهم بالتدريج إلى الخليط السابق ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة غير ملتصقة باليد. بعد ذلك نقطع العجين إلى كرات صغيرة الحجم أو نشكله بالقطاعات المناسبة. نرص قطع العجين على صينية مدهونة بالزيت ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت تماماً.

بسكويت القهوة الممتع

تعد مكونات عمل بسكويت القهوة من المكونات البسيطة التي لا تحير أحد في الحصول عليها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

٢ كوب من الزبدة.

٢ ملعقة صغيرة من القهوة.

٣ أكواب من الدقيق.

لوح من الشوكولاتة ( المخصصة للتذويب ).

كوب ونصف من السكر الناعم.

صفار ٢ حبة من البيض.

٤ ملاعق كبيرة من الكاكاو.

الطريقة

نحضر وعاء للخفق ونضع به الزبدة والسكر ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربي حتى يذوب السكر. ثم نضيف عليهم صفار البيض والقهوة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به الكاكاو ثم نضعهم على الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم بيضاوية الشكل. ونقوم بعمل شق بها في المنتصف باستخدام السكين، ونضعهم على صينية مدهونة بقليل من الزبدة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لعدة دقائق حتى ينضج البسكويت تماماً. في ذلك الوقت نقوم بإذابة الشوكولاتة وعندما ينضج البسكويت نغمس أحد أطرافه بها ونتركها حتى تتجمد.

البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة

تعتبر مكونات عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة من المكونات الغير مكلفة ولا تتطلب العديد من الأشياء وهي كما يلي:

٢ كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

٣ حبات من البيض ( ٢ صفار بيضة + حبة كاملة ).

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢٢٥ جرام من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

رشة من البيكنج بودر.

شوكولاتة.

الطريقة