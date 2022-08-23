النشا والخل كنز رباني: لبشرة بيضاء بياض كالثلج لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم النشا والخل كنز رباني , حيث يعد الكريم الروعة الأكثر انتشارا في الوصفات الطبيعية هذا لمدي فاعلية الكريم الذي يخلصك من الكلف وتصبغات ويخلصك من حروق الشمس خاصة في الصيف والشواطئ والمصيف والبحر فهو سوف يكون صديقكم في كل مكان بعد أستخدمه، له قدرة عجيبة لتفتيح يعني لو أخذت لون داكن من البحر سوف يعمل هذا الكريم علي تفتيح بشرتك في أقل من أسبوع، وتردينا بشرة متألقة خالية من المشاكل، وتفتيح هائل وتحدي من أول مرة ،فننصحك بهذا الكريم الأكثر من روعة، لهذا الكريم قدرة عجيبة في الترطيب ولامعا البشرة ونضارتها، فإليكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل النشا والخل كنز رباني بطريقة خرافية سريعة جدا ومضمونة جدا وتحدى في2022.

مكونات عمل النشا والخل كنز رباني لتبييض البشرة بياض كالثلج

إليكم مكونات هذا الماسك مكونات موجودة في كل منزل للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وتحدي وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة نشا.

١ملعقة كبيرة من كريم نيڤيا.

٣ملاعق صغيرة من الخل.

١ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

١ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية مضمونة جدا وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع فيه ٣ملاعق صغيرة من الخل. ونضع عليها ١ملعقة لبن بودر ونقلب جيدا ثم نضيف كوب من الماء. بعد ذلك نضع الخليط على النار حتى يغلي قوامه يصبح سميك شوية. بعد ذلك نصفيه الخليط بمصفاة صغيرة الفتحات أو شاش من القطن نصفيه كويس. ثم بعد ذلك نضع الخليط في الوعاء مرة أخري. نحضر طبق ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا قليلا من الماء ونقلب جيدا. ثم نضع النشا علي خليط الكركم واللبن ثم نضعه علي نار هادئة حتى يصبح قوامها سميك مثل الكريم ثم نضع عليه زيت اللوز الحلو. ونتركه حتي يبرد ونضعه زجاجة ونحتفظ به في الثلاجة .

طريقة الاستخدام

الأن سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم هي كالتالي:-.