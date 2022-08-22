تحلية باردة بطريقة سهلة واقتصادية بمذاق لذيذ ومميز جدًا وبشكل خرافة

تحلية باردة بطريقة سهلة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي تشعر بالانتعاش والسعادة، وتحظى بإقبال الجميع، لما لها من مذاق مميز وغني، وشكل جذاب أيضًا، كما أنها من أنواع الحلى الفاخر الذي يعشقه الصغار والكبار، ويقدم في المناسبات أيضًا، كما أنها مغذية للأطفال أيضًا، وقيمتها الغذائية عالية، فهي غنية بالحليب، وهي سهلة التحضير، ولا تأخذ مجهود ولا وقت كبير في تحضيرها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة حلويات بنكهات مختلفة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تحلية باردة بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات للشيف أم أنوار.

مكونات تحلية باردة بطريقة سهلة

تتكون تحلية باردة بطريقة سهلة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

مقادير الطبقة الأولى

300 جم بسكويت مطحون ناعم.

85 جم زبدة.

500 جم زبادي.

كوب ونصف حليب بودرة.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة (اختياري).

2 ملعقة كبيرة ماء مغلي.

مقادير الطبقة الثانية

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة كاكاو.

2 باكيت كريم كراميل.

للتزيين (اختياري)

بسكويت مقطع قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة حبيبات شوكولاتة.

ملعقة كبيرة جوز مفروم خشن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تحلية باردة بطريقة سهلة وشهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر قالب سهل الفك، ثم نوزع فيه البسكويت المطحون ونضغط عليه نساويه جيدًا بكوب، ثم نضع القالب جانبًا. ثم نحضر كوب ونضيف إليه النسكافيه والماء المغلي، ثم نقلب جيدًا حتى يذوب النسكافيه. ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والسكر والحليب البودر وخليط النسكافيه، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط ويذوب السكر. بعد ذلك نضيف الفانيليا السائلة ونقلب جيدًا. ثم نوزع الخليط فوق طبقة البسكويت. ثم ندخل القالب فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركه لمدة 15 دقيقة لكي تتماسك الطبقة فقط. بعد ذلك نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والكاكاو والكراميل ونقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نضع الحلة على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط بدون غليان. بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ثم نسكب الصوص فوق الطبقة الأولى بعد إخراج القالب من الفرن. ثم ندخل القالب في الثلاجة ونتركه حتى تتماسك الطبقات لمدة ليلة كاملة تقريبًا. بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البسكويت وحبيبتي الشوكولاتة والجوز، ثم نخلطهم جيدًا. ثم نفك القالب، ونزين جوانب الحلى بخليط التزيين. بعد ذلك نقطع الحلى، ونقدم تحلية باردة في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

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المكونات

مكعبات ثلج.

3 ملاعق صغيرة من النسكافيه.

3 أكواب من الحليب.

سكر (الكمية حسب الرغبة).

6 ملاعق صغيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير