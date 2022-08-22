نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طعم رائع وجميل مع الآيس كريم بالقهوة الذي سوف ينال إعجاب الجميع في المقال التالي
طريقة عمل الآيس كريم بالقهوة الممتع الذي يتم في وقت سريع جداً، ويكثر الإقبال عليه في معظم الأوقات وخاصة الوقت الذي يكون فيه الجو حار لدرجة لا يتحملها بعض الناس، لانه من المثلجات الرائعة التي تقوم بترطيب الجسم وتعطيه الطاقة كما أنه مفيد جداً، لوجود المكونات المغذية به ومن هذه المكونات الحليب والكريمة والشوكولاتة وكل مكون منها يلعب دور كبير في نشاط وتقوية الجسم، ولكي ينجح عند عمله في المنزل يجب استخدام مكونات عالية الجودة وأن تكون طازجة، واليوم سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل الآيس كريم بالقهوة والتعرف على خطوات تحضيره بخطوات ناجحة ومجربة عبر موقع ثقفني الاخباري المشهور بمواضيعه المفيدة .
مكونات عمل الآيس كريم بالقهوة
تعد مكونات عمل الآيس كريم بالقهوة من المكونات التي سوف نجدها في كل بيت فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نصف كوب من الحليب المكثف.
- ٢ ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان.
- ٢ كوب من الكريمة السائلة.
- ٦ ملاعق كبيرة من صلصة الشوكولاتة.
- حبيبات شوكولاتة حسب الرغبة.
طريقة تحضير الايس كريم
سوف نتعرف مع بعض على مجموعة من الخطوات السريعة لعمل نوع رائع من الايس كريم وهي كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الكريمة السائلة ونخفقها قليلاً.
- ثم نضيف عليها صلصة الشوكولاتة والحليب المكثف المحلى والقهوة ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- نرش قليل من حبيبات الشكولاتة في قاع الوعاء أو قوالب الكيك، ثم نسكب الخليط عليهم ونرش على الوجه حبيبات الشكولاتة أيضاً.
- بعد ذلك ندخل القوالب الثلاجة ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٢ ساعة حتى يتجمد.
نصائح عند عمله في المنزل
هيا بنا نتعرف على بعض النصائح عند القيام بعمل الايس كريم في المنزل وهي كما يلي:-
- يجب استخدام مكونات عالية الجودة وأن تكون طازجة.
- من الأفضل تجميد الوعاء الذي سوف يوضع فيه الخليط لمدة ٢٤ ساعة على الأقل.
- استخدام مكونات كاملة الدسم مثل الحليب والكريمة وغيرهم من المكونات.
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