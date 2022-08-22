نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص الطرية في المنزل بنصف كوب من الحليب الدافئ وملعقتين قشطة في المقال التالي
طريقة تحضير القرص الطرية في المنزل بدون مجهود ويكثر طلب المشاهدين عليها، حيث أنها من أفضل أنواع المعجنات والمخبوزات الرائعة التي يتم تناولها مع الحليب او الشاي او بدونهم على وجبة الإفطار، وتختلف طريقة عملها من شخص لآخر على حسب المكونات التي يحب أن يستخدمها، وهي تعتبر من المخبوزات الجيدة والمفيدة للجسم ومغذيه جداً لأنها تحتوي على اللبن الذي يلعب دور مهم في تقوية العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل القرص الطرية وطريقة تحضيرها من أول خطوة حتى لا تحتار الأمهات والفتيات في كيفية إعدادها.
مكونات عمل القرص الطرية
تعتبر مكونات عمل القرص الطرية من المكونات المشهورة التي تدخل في عمل كثير من المعجنات وهي كما يلي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من السمنة.
- ٣ أكواب وربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- كوب من الماء الدافئ.
- ٢ ملعقة كبيرة من القشطة.
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- ربع كوب من السكر.
طريقة تحضير القرص
تختلف طريقة تحضير القرص من بلد إلى أخرى والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة البسيطة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به الخميرة والسكر والحليب والماء ونقلبهم مع بعض ثم نترك الخليط حتى يتفاعل لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نضيف مقدار القشطة والزيت والسمنة إلى المكونات السابقة ونقلب جيداً.
- بعد ذلك ننخل الدقيق ونضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق مع إضافة ذرة الملح ونقوم بالعجن حتى تصبح لدينا عجينة طرية.
- نغطي العجينة ونتركها لمدة ٤٥ دقيقة حتى ترتاح ثم نقطعها كرات صغيرة.
- بعد ذلك نرصها في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو ورق الزبدة ثم نمسح كل واحدة منهم بالزيت.
- ونتركهم لمدة ١٠ دقائق ثم نبطط كل واحدة على شكل قرص دائري باستخدام أصابع اليد.
- ثم نترك القرص ترتاح لمدة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية حتى تنضج تماماً.
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