لن تتخيلي جمال شفايفك الوردية.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي بالون جذابة ومكونات طبيعية 100%

طريقة عمل روج الشفايف ملعقة نشا بدون مواد كيميائية ، الروج من مستحضرات التجميل التي تعطي منظر جذاب للبنات لأنه يقوم بتحديد الشفايف بشكل لا مثيل له ويعتبر الروج من أكثر مستحضرات التجميل مبيعا في العالم كله لأنه يكون حجمه صغير على الرغم من ارتفاع سعره في الأسواق وبالإضافة إلا أن معظم أنواع الروج الموجودة في الأسواق تحتوي على مواد كيميائية ونحن نريد أن تستخدم النساء المنتجات الطبيعية بدلا من المنتجات الكيميائية نحن سوف نقدم لكم روج بمكونات طبيعية لا مثيل لها، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل الروج الطبيعي باستخدام ملعقة واحدة من النشا

الروج الذي يحتوي على مواد صناعية يعمل على تشقق الشفايف وتحويلها إلى شفايف جافة وبتالي يصبح شكلها صعب جداً ونحن لا نرغب في الوصول إلى هذه النقطة حتى لا يصبح شكل الفتاة غير مرغوب فيها، أما الوصفة التي سوف نقدمها لكم الآن من أفضل الوصفات التي تستخدم في تحضير الروج في البيت باستخدام ملعقة واحدة من النشا، ومن المعروف أن النشا يعمل على ترطيب الشفايف بل وترطيب أي منطقة أخرى، ونحن نعرف أن هناك الكثير والكثير من ألوان الروج المختلفة والمتنوعة، وهذا ما سوف نقدمه لكم الأن، المكون الأساسي في هذه الوصفة هو النشا أما اللون الآخر على حسب رغبة البنت، وتتلخص المكونات في:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ماء ورد.

لون طعام أحمر.

خطوات تحضير الروج الطبيعي في المنزل باستخدام ملعقة واحدة من النشا

الوصفات الطبيعية لا مثيل لها على الإطلاق لأنها لا تسبب أي ضرر على البشرة على الرغم من طول فترة استخدامها، والآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الروج في البيت: