إعداد بيتزا التورتيلا اللذيذة بخبز التورتيلا سريعة التحضير بدون عجن أو فرد

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عمر شويل - جدة بيتزا التورتيلا ، من ألذ وأسرع أنواع البيتزا التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وفي دقائق معدودة وبدون الكثير من الوقت أو المجهود، ومكوناتها كذلك سهلة وبسيطة للغاية ويمكن إعدادها بحشوات عديدة ومختلفة حسب الرغبة فيمكن حشوها باللحم والجبن أو بالخضار والجبن وستكون بمذاق شهي ولذيذ، كما أن مدة تسويتها في الفرن لا تتجاوز العشر دقائق على أقصى تقدير.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة الأخري واللذيذة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة بدون دقيق سريع التحضير، أو طريقة عمل فطائر جلاش الطاسة بحشوة الجبن اللذيذة والشهية، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا التورتيلا سريعة التحضير.

مكونات مكونات بيتزا التورتيلا

يبحث الكثيرين عن وصفات سهلة وبسيطة لإعداد البيتزا دون الحاجة إلي العجن أو الفرد وتكون بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، وهذه الوصفة هي أفضل وأسهل الخيارات ومكوناتها كالتالي:

رغيفين من خبز التورتيلا.

نصف كوب كاتشب أو اربع ملاعق.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

شرائح من الزيتون المخلل.

شرائح من اللانشون.

شرائح من الفلفل الرومي الألوان.

جبنة موزاريلا.

خليط من الجبنة الشيدر والرومي (اختياري).

طريقة التحضير

تتميز بيتزا التورتيلا بطريقة تحضيرها الغاية في السهولة، فيمكن لأي أحد إعدادها بأقل جهد وأقل وقت وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها الثوم ونضعها على النار حتي يأخذ الثوم لونا ذهبيا.

ثم نضيف للثوم جميع كمية الكاتشب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض لمدة دقيقة.

ثم نحضر رغيف من خبز التورتيلا وندهنه بملعقتين من الكاتشب الذي قمنا بطهيه مع الثوم.

ثم نوزع فوق الكاتشب ملعقة من خليط الجبن وملعقة من الجبنة الموزاريلا.

ثم نضع فوقه الرغيف الآخر ونقوم بدهنه أيضا بملعقتين من الكاتشب المطبوخ.

بعد ذلك نضع فوق الكاتشب شرائح من اللانشون والفلفل الرومي والزيتون المخلل.

ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا فوق طبقة الزيتون ونوزعها جيدا.

ثم نضع البيتزا في صينية أو صاج وندخلها الفرن لمدة تتراوح من ١٠ إلي ٥ دقائق وتكون النار مشتعلة من الأعلي فقط.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد، ونقدمها مع صوص الجبنة أو الباربكيو.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

إعداد صلصة الجبنة بالطحين

مما يميز صلصة الجبنة بالطحين هو مكوناتها البسيطة والمتوفرة في أغلب المطابخ، فهي من الوصفات اللذيذة والمميزة رغم بساطة مكوناتها ومكوناتها كالتالي:

ثلاث ملاعق كبار من الطحين الأبيض.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير