معلقة سحرية قلي البطاطس بدون ما تشرب زيت بملعقة واحدة من هذا المكون هتغير حياتك

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يعشق العديد من الأشخاص البطاطس المقلية الكبار والصغار حيث تتميز بطعم شهي وللذيذ وتكون مقرمشة، وتعدها المطاعم بطريقة للذيذة ومختلفة، ولكن تقوم معظم السيدات بأعدادها في المنزل بطريقة خاطئة حيث تتشرب الكثير من الزيت، ولكن يمكنك الأن سيدتي بملعقة واحدة من مكون بسيط عمل البطاطس المحمرة في البيت بدون ما تتشرب أي نقطة زيت، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة قلي البطاطس بملعقة واحدة من مكون بسيط يوجد في كل المنازل.
مكونات قلي بدون ولا نقطة زيت في المنزل
تبحث معظم السيدات وربات المنزل عن طريقة سهلة يمكن من خلالها تحضير البطاطس المحمرة في المنزل وتكون زي المطاعم وأحلي، ولذلك سوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير البطاطس المحمرة في المنزل.
- ثلاثة حبات من البطاطس تكون كبيرة.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من الدقيق وهذا هو سر وصفتنا.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
طريقة تحضير البطاطس المقلية في المنزل بدون ولا نقطة زيت
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على المكونات التي نحتاج إليها لتحضير وصفتنا السحرية في قلي البطاطس، سوف نوضح لكم طريقة التحضير التي تعطي لكي بطاطس شهية وللذيذة زي المطاعم وأحلى.
- أولا نقوم بغسل البطاطس جيدا وتقطيعها إلي أصابع.
- ثم نقوم بنقعها في الماء المغلي مع أضافة الخل بالمقادر السابق وتركها لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بعد ذلك بغسلها جيدا وتجفيفها تماما ونضيف عليها ملعقة الدقيق وهذا هو الذي يجعل البطاطس محمرة وللذيذة لا تتشرب أي نقطة زيت.
- نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة، نقوم برص أصابع البطاطس بها ونضعها بالفرن لمدة 15 دقيقة.
- ثم اخرجيها بعد ذلك واستمتعي بتناول بطاطس محمرة ومقرمشة زي المطاعم بالضبط.
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