كعك الحليب بالسمسم لأشهي فطور هش وخفيف بعجينة قطنية

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يتميز كعك الحليب بالسمسم بطراوته وطعمه الشهي فهو غني بالحليب الذي يكسب الكعك طعم رائع، وهو فطور خفيف يمكن تناوله مع المربى أو الجبن، وتفضل كثير من الأمهات تحضير كعك الحليب وتقديمه لأفراد الأسرة كفطور خفيف مع الشاي أو الحليب لأنه من المخبوزات التي تتميز بمذاق لذيذ، ويقبل على تناوله الصغار والكبار، كما أنه يتميز ببساطة مكوناته وبطريقة تحضيره السهلة، ويتميز الكعك بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على الحليب الغني بالكالسيوم والكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويمكنك تحضير الكعك بكميات كبيرة والاحتفاظ به في المجمد لحين التقديم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز الحليب بالسمسم بعجينة قطنية وطعم أكثر من رائع.
مكونات كعك الحليب بالسمسم
سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل كعك الحليب اللذيذ:
- 6 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات
- كوب ونصف من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من الزيت.
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية (11 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
مكونات التغطية
- كوب من السمسم المحمص.
- 2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- كوب من الماء.
طريقة التحضير
يمكنك عمل الكعك بكل سهولة فقط اتبعي خطوات التحضير التالية لعمل كعك الحليب بطعم وشكل مميز:
- نذوب ملعقتين من الخميرة وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر في نصف كوب من الحليب الدافئ، ونقلب المكونات جيداً ثم تغطى لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة.
- نضع ستة أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف كوب من الزيت في إناء عميق.
- نقلب المكونات جيداً ثم نضيف خليط الخميرة وباقي كمية الحليب ونعجن جيداً باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية بدون تكتلات.
- ثم تغطي العجينة، وتترك في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ثم تغطي الكرات حتى لا تجف.
- نذوب ملعقتين من العسل الأسود في كوب ماء.
- ثم نأخذ كرة من العجين ونفردها على شكل دائرة باليد ثم نقطعها في المنتصف بواسطة قطاعة صغيرة لتصبح مفرغة من المنتصف.
- ثم نضعها في خليط العسل والماء ثم في السمسم المحمص، ونضع الكعك في صينية مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين قطع الكعك حتى لا تلتصق ببعضها لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز.
- ثم نكمل باقي كرات العجين بنفس الطريقة حتى تنتهي الكمية.
- نترك الكعك يختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمه.
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط (نشعل الفرن من أعلى وأسفل).
- تستغرق مدة الخبز حوالي 20 دقيقة مع المتابعة من وقت لآخر لأن مدة الخبز قد تختلف حسب نوع الفرن.
- نخرج الكعك من الفرن عند تمام النضج، ونتركه يبرد ثم يقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
- بعد أن يبرد الكعك تماماً نضعه في أكياس، ثم ندخل الأكياس المجمد، وعند التقديم نخرجها قبل التقديم بساعة لتصبح بحرارة الغرفة.
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