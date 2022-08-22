كعك الحليب بالسمسم لأشهي فطور هش وخفيف بعجينة قطنية

يتميز كعك الحليب بالسمسم بطراوته وطعمه الشهي فهو غني بالحليب الذي يكسب الكعك طعم رائع، وهو فطور خفيف يمكن تناوله مع المربى أو الجبن، وتفضل كثير من الأمهات تحضير كعك الحليب وتقديمه لأفراد الأسرة كفطور خفيف مع الشاي أو الحليب لأنه من المخبوزات التي تتميز بمذاق لذيذ، ويقبل على تناوله الصغار والكبار، كما أنه يتميز ببساطة مكوناته وبطريقة تحضيره السهلة، ويتميز الكعك بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على الحليب الغني بالكالسيوم والكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويمكنك تحضير الكعك بكميات كبيرة والاحتفاظ به في المجمد لحين التقديم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز الحليب بالسمسم بعجينة قطنية وطعم أكثر من رائع.



مكونات كعك الحليب بالسمسم



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل كعك الحليب اللذيذ:

6 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات

كوب ونصف من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية (11 جرام).

3 ملاعق كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات التغطية

كوب من السمسم المحمص.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

يمكنك عمل الكعك بكل سهولة فقط اتبعي خطوات التحضير التالية لعمل كعك الحليب بطعم وشكل مميز: