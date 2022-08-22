نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد المفاصل نهائيا لن تصدقي بياض ونعومه فورية من أول استعمال في المقال التالي

كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس، نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح مناطق اليدين والقدمين باستخدام مكونات وعناصر طبيعية آمنة تماماَ على البشرة، الوصفة الأولى لتبيض اليدين والرجلين باستخدام خل التفاح وشامبو الأطفال: كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس المكونات 4 ملاعق من شامبو الأطفال.

4 ملاعق من خل التفاح

ربع كوب من الماء الدافئ

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من معجون الأسنان. طريقة التحضير قومي بإضافة خل التفاح وشامبو الأطفال في وعاء مناسب الحجم مضافاً كمية من الماء الدافئ.

قلبي المكونات الثلاثة معاً، حتى تتجانس جيداً

ابدئي بنقع يديك في الخليط الناتج لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بخلط معجون الأسنان مع العسل الأبيض جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ادهني يديك ورجليك بالخليط الناتج، مع التدليك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

أخيراً قومي بترطيب مناطق يديك ورجليك بنوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

وستلاحظين تغير لون يديك ورجليك إلى اللون الافتح من أول تطبيق تلك الوصفة. وصفة الجلسرين وماء الورد لتفتيح اليدين من اسمرار الشمس ملعقتان صغيرتان من الجلسرين.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

قطعة نظيفة من القطن. طريقة التحضير قومي بمزج ماء الورد مع الجلشرين في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قومي بغمس قطعة القطن في الخليط الناتج، ثم ابدئي بتمريرها على بشرة يديك ورجليك مع التدليك بحركات دائرية لطيفة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

رطبي يديك ورجليك بكريم مرطب، لمنح تلك المناطق الترطيب اللازم. وصفة الزبادي والعسل لتفتيح اليدين 4 ملاعق من لبن الزبادي.

4 ملاعق من العسل الأبيض الأصلي. طريقة التحضير نقوم بخلط مقدار الزبادي مع العسل في وعاء واحد مناسب الحجم، حتى يتجانسا معاً.

ادهني يديك ورجليك بالماسك الناتج، ثم قومي بتدليك تلك المناطق بلطف بحركات دائرية لبضع دقائق.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. عمر شويل - جدة كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد المفاصل نهائيا لن تصدقي بياض ونعومه فورية من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد المفاصل نهائيا لن تصدقي بياض ونعومه فورية من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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