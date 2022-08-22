طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه والرقبة خلال أيام هتلاحظي النتيجة

طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه، تعد البشرة المشدودة الخالية من التجاعيد من علامات الأنوثة لدى المرأة والتي تجعلها شابة طوال الوقت مهما طال عمرها، وهو ما يجعل العناية بالبشرة فى سن صغير من الأشياء الهامة التي يجب الانتباه لها حتى لا تفقد البشرة الكولاجين الطبيعية الذي تقوم بإفرازه، لذلك نقدم لكى أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على شد الوجه بفعالية كبيرة ولها قدرة عالية عن استعاضة الكولاجين المفقود وتعزيز إفرازه من خلال بعض المكونات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها فى منزلك بكل سهولة.

طريقة عمل كريم طبيعي لشد الوجه

يعد كريم بذر الكتان من أفضل كريمات شد الوجه الفوري وإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة من أول استخدام، نظرا لاحتواء حبوب بذر الكتان على الأوميجا 3 التي تعد بمثابة كولاجين طبيعي يعمل على تغذية البشرة والحفاظ على الشباب الدائم للبشرة وعدم تعرضها إلى أي ترهلات، ومن أجل تحضير كريم بذور الكتان الطبيعي اتبعي الخطوات التالية:

ضعي ملعقة كبيرة من حبوب بذر الكتان فى مصفاة صغيرة وقومى بغسلها جيدا بالماء وتصفيتها للتأكد من خلوها من أي شوائب.

ضعي حبوب بذر الكتان فى كوب من الماء على نار متوسطة، واتركيها حتى يتكون جل بذور الكتان.

ارفعي الجل من على النار واتركيه يبرد قليلا، ثم استخدمي المطحنة الكهربائية فى طحن هذا المزيج للاستفادة بالزيت المتواجد فى تلك البذور.

أضفي ملعقة من جل الصبار أو الجليسرين إلى كريم بذر الكتان، واتركيه حتى تجدى أن القوام أصبح ثقيلا.

يتم وضع الكريم على بشرة نظيفة ويترك لمدة حوالى نصف ساعة حتى تلاحظي أن بدأ يجف والبشرة أصبحت مشدودة.

اغسلي الوجه بالماء جيدا وضعي الكريم المرطب المفضل لديك.

قناع طبيعي لشد وتبييض البشرة

المكونات;

ملعقتين كبيرتين الأرز المصري.

ملعقة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير