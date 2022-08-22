بسكويت الرجيم الجبار أعملي بسكويت الشوفان بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وبطعم مقرمش ولذيذ

معظم الأشخاص وبالأخص صغار السن يعشقون تناول الحلويات وبالتحديد البسكويت فهو من المأكولات اللذيذة حيث يوجد الكثير من أنواع البسكويت المختلفة، ومن ضمن أنواع البسكويت هو بسكويت الزبدة أو النشادر أو البرتقال أو اليانسون أو بسكويت الشوفان وغير ذلك العديد فكل هذه الأنواع مختلفة في الطعم وأحيانا في الشكل ولكن يكون لهم مطلق مختلف ومميز، ولكن في هذا المقال فقد نتحدث عن بسكويت الشوفان فهذا البسكويت يتسم بمذاقه الشهي والجميل وكل الناس يقومون بشراؤه من المخابز أو يباع في المحلات، ومن أكثر الأشخاص الذين يرغبون في تناول هذا البسكويت هم الذين يعانون من الوزن الزائد لأن بسكويت الشوفان يساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع فهو من أنواع البسكويت الصحية، وذلك لأن الشوفان يعد من أحد مكوناته الأساسية فهو مغذي جدا ومفيد لصحة الإنسان سواء الكبار أو الصغار وغير ذلك فهو مفيد جدا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر ونظرا لفوائده العديدة تقوم كل السيدات بخبز بسكويت الشوفان في المنزل.

من المعروف أن بسكويت الشوفان من أنواع البسكويت المغذية والصحية فهو مفيد جدا بالنسبة لصحة الإنسان وعادة نقوم بشراؤه من المحلات ولكن من الأفضل أن نقوم بخبزه في المنزل، لأن البسكويت الجاهز قد يكون به نسبة من المواد الحافظة ولكن الذي يتم عمله في البيت يكون صحي وغير ذلك فلا يكون مكلف ونقوم بخبزه بكل سهولة.

مكونات بسكويت الشوفان

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من الشوفان المطحون.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضة واحدة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل بسكويت الشوفان