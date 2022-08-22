هتكوني قمر 14.. وصفة الحلبة لتسمين ونفخ الوجه والخدود النحيفة بسرعة الصاروخ بدون بوتوكس بطريقة طبيعية

أن الكثير من السيدات يعاني من تواجد البقع وأثار الحبوب على الوجه إلى جانب التجاعيد وبداية ظهور الخطوط الخفيفة، ونجد أيضا أصحاب الوجه الرفيع ينزعجون من ذلك الأمر لذلك بحثت الكثير من السيدات والفتيات عن حل لتلك المشاكل الخاصة بالبشرة ورفع الوجه وتم إيجاد الحل في نبات الحلبة، حيث نجد أن الحلبة من المكونات الطبيعية التي بها الكثير من الفوائد حيث نجد أنها مغذية جدا وتحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن وعرفت الحلبة منذ قديم الزمان وقد أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال” استشفوا بالحلبة” ونجد أن الكثير من الأطباء قال “لو علم الناس منافعها لو اشتروها بوزنها ذهبا” وسوف نوضح لكم طريقة تحضير وصفة الحلبة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الحلبة

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

٢ملعقة حلبة مطحونة.

ملعقة حليب بودر كبيرة.

ماء ورد.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة تحضير وصفة الحلبة

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع أن يقوموا بعملها وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به الحلبة والحليب ونقلبه جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع ماء الورد عليهم بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي مع التدليك المستمر.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت مع التقليب وسوف نلاحظ مدى تجانس المكونات.

نغسل الوجه جيدا قبل وضع الوصفة ثم نقوم بتنشيفه.

نضع الخليط مع عمل حركات دائرية للخدين ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه.

سوف نلاحظ مدى التخلص من التجاعيد وتسمين الخدود.

فوائد الحلبة للبشرة

نجد أن الحلبة الكثير من الفوائد الرائعة الخاصة بالبشرة وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية.