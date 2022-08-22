صاروخ التبيض.. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال

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كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيدو، الكولاجين الطبيعي مهم جدا للبشرة حيث يعمل على الحفاظ على بشرة رطبة ويمنع ظهور تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في العمر، وقد يذهب بعض السيدات إلي صالونات التجميل لعمل الكولاجين الذي يتكلف الكثير من المال، كما إنه غير صحي تماما لأنه يحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية في عمل الكولاجين الطبيعي، من هذه المواد اللبان الذكر الذي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة حيث يساهم بشكل كبير في استعادة شباب البشرة ومنع ظهور علامات التقدم في السن.
كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد
يمكنك عمل الكولاجين الطبيعي في المنزل بأقل التكاليف وبأبسط المكونات، ومن مكونات هذه الطريقة:
- كوب من منقوع لبان الذكر.
- نصف كوب من زبدة الكاكاو.
- ٥ معالق كبيرة من زيت جوز الهند.
- معالق كبيرة من زيت الجوجوبا.
- ٤ معالق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين.
طريقة التحضير والاستعمال
يمكن الحصول على اقوى كولاجين طبيعي من اللبان الذكر، بإتباع الخطوات التالية:
- اولا لابد من نقع لبان الذكر لمدة ليلة كاملة.
- يتم وضع اللبان الذكر على النار حتى يسييح تماماً ونقوم بتصفيته ونتركه يبرد تماما.
- يتم وضع الفازلين في إناء وعمل حمام بخار.
يتم تسييح الفازلين واضافة زيت جوز الهند وزيت اللوز.
- نضيف زيت زبده الكاكاو وزيت الجوجوبا.
- يخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نضيف منقوع لبان الذكر ونخلي جميع المكونات.
- يفضل وضع المكونات في الخلاط للحصول على القوام المطلوب.
- يتم وضع الخليط الناتج في علب صغيرة ووضعها في الثلاجة.
- يفضل استخدام هذا الخليط مرتين في اليوم .
للحصول على أفضل نتيجة ينصح بوضع الكريم ضمن الروتين اليومي.
فوائد لبان الذكر للبشرة
- يحتوي لبان الذكر على العديد من الفوائد منها:
تقشير الجلد الميت.
- توحيد لون البشرة والتخلص من بقع البشرة.
- الحفاظ على بشرة نضرة و ناعمة كملمس الأطفال.
- التخلص من تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن.
- يقضي تماماً على البثور السوداء في الوجه .
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