تمتعي ببشرة كالثلج… بملعقة من النشا والقرنفل تبييض وشد البشرة والجسم من اول استعمال وصفه صاروخيه

تمتعي ببشرة كالثلج… بملعقة من النشا والقرنفل تبييض وشد البشرة تسعى الكثير من النساء والفتيات من أجل الحصول على بشرة بيضاء، وقد تستعين الكثير منهن بالوصفات الطبيعيه، ونقدم لكي اليوم عزيزتي حواء من خلال مقالنا هذا وصفة من النشا والقرنفل لتفتيح البشرة، فالمعروف عن النشا أنه مكون يساعد في توحيد وتفتيح لون البشرة، كما أن القرنفل من المواد التي لها دور فعال في تفتيح وتنعيم البشرة، وسوف نعرف بالخطوات طريقة اعداد وصفة النشا مع القرنفل لتحقيق نتائج سريعة ومبهرة للبشرة والجسم تابعينا.

وصفة النشا والقرنفل لتبييض البشرة

أن وصفة النشا والقرنفل لها دور كبير في تفتيح وتوحيد لون البشرة، والقضاء على اسمرار البشرة، فهي تعد من الوصفات الطبيعية الناجحة في العناية وتحسين البشرة، ويمكن اعداد هذه الوصفة بمكونات سهلة ومتواجدة في بيتك عزيزتي حواء، فالمكونات عبارة عن الآتي:

2 ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الزبادي

2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1 ملعقة كبيرة من العسل

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

في وعاء نضيف إليه النشا والقرنفل المطحون، وعصير الليمون، والزبادي مع العسل ونقلبهم جيدا وباستمرار للحصول على قوام كريمي متجانس.

يتم غسل الوجه بالماء الدافئ للتخلص من أي أتربة أو شوائب عالقة.

يوزع الخليط على البشرة بطريقة متساوية.

نتركه على البشرة لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نفرك هذا الخليط بحركة دائرية، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفه مرة أو مرتين في الأسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وصفة القرنفل مع ماء الورد لترطيب البشرة

تعمل هذه الوصفة على إعطاء البشرة المزيد من الترطيب التي تحتاجها، وكل ما تحتاجه لهذه الوصفة هو:

ماء ورد

2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

طريقة التحضير