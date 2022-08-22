خلطة كورية قنبلة.. القهوة والقرنفل لصبغ الشعر وتغطية رائعة للشيب بلون جذاب وساحر وثابت.. هدية ربانية

خلطة كورية قنبلة.. القهوة والقرنفل لصبغ الشعر وتغطية رائعة للشيب، فشيب الشعر من أكثر المشكلات المزعجة لأي شخص فإنها تعطي إنطباع دائمًا بالتقدم في السن حتى وإن كان عمر الشخص صغير، بالإضافة إلى خطر الحلول الكيميائية التي تحتوى على كم كبير من المواد الضارة كالصبغات وغيرها من المستحضرات التي تحارب الشيب لكن يتخللها ضرر كبير، لذلك أتينا إليكِ سيدتي الجميلة بوصفة طبيعية تجعلكِ تعودين إلى شباب شعرك وحيويته وتودعين الشعر الأبيض نهائيًا بطريقة آمنة تماما.

خلطة كورية قنبلة.. القهوة والقرنفل لصبغ الشعر وتغطية رائعة للشيب

إذا أردت استخدام وصفات طبيعية آمنه تمامًا على شعرك وعلى فروة الرأس كما أنها تخلو من المواد الكيميائية والصبغات التي قد تزيد من تفاقم المشكلة وتزيد تضرر بصيلات الشعر مما يسبب ظهور المشكلة بشكل أكبر فور إنبات شعر جديد يكون أكثر تضررا، بهذا نكون حللنا العرض فقط لكن بصورة مضرة، لذلك إتبعي الخطوات التالية لصبغ الشعر باللون البني اللامع فقط احضري المكونات الآتية:-

5 ملعقة كبيرة من القهوة.

5 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

2 لتر ماء.

غطاء رأس بلاستيكي.

خطوات التحضير

عليكِ وضع الماء والكاكاو والقهوة في قدر على النار ويترك الخليط حتى تمام الغليان.

يترك الخليط حتى يبرد بشكل كامل.

يوضع في بخاخ معقم ونظيف.

قومي بفرد الشعر وتقسيمه إلى خصل.

رش الخليط على فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف.

عليكِ لف الشعر بواسطة غطاء بلاستيكي.

يترك الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات على الأقل ويفضل أكثر.

يغسل بماء فاتر.

عليك تكرار الوصفة إسبوعيًا للحصول على نتيجة مستمرة.

صبغ الشعر باستخدام القرنفل والكركدية

إذا أردتِ صبغ شعرك بلون يميل إلى الأحمر أو الوردي كل ما عليكِ تنفيذ الخطوات التالية باحضار هذه المكونات:-

5 ملاعق من الكركدية.

5 ملعقة من زيت السمسم.

2 ملعقة من زيت القرنفل أو حبات القرنفل.

2 ملعقة زيت زيتون.

كريم مرطب.

خطوات التحضير

عليكِ غلي الكركدية وتصفيته وأخذ الماء الناتج عنه.

خلط باقي المكونات السابقة مع بعضها البعض.

عليكِ وضع طبقة من الخليط السابق على الشعر.

يترك لمدة 5 ساعات على الأقل.

غسل الشعر جيدا بماء فاتر فقط.

يمكنك تكرار الوصفة إسبوعيًا للحفاظ على اللون.

طريقة القضاء على الشيب المبكر نهائيًا

من أكثر ما يزعج النساء ظهور الشيب المبكر، الذي يظهر نتيجة أسباب عديدة منها نقص الحديد والفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم والشعر، لذلك نوضح لكم طريقة القضاء على الشيب المبكر: