لو بتعانى من شعر الجسم الزائد بالفازلين والملح تخلصي بسهوله من الشعر وبدون الم نهائيا اسرع طريقه لجسم كالحرير

نناقش اليوم كيفية تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم والشعر، حيث يعد الفازلين كريم سحري يمكنك استخدام في شتى الوصفات التي تهتم بالبشرة والشعر والجسم، وتعتبر مشكلة الشعر الزائد في الجسم هي مشكلة تعاني منها الكثير من الفتيات إن لم يكن جميعهن ويفكرن باستمرار في أفضل الطرق التي يمكنهم اللجوء إليها لإزالة شعر جسدهن ووجههن وفي نفس الوقت تكون غير مكلفة وتزيل الشعر من الجذور وبدون ألم وتعتبر وصفة اليوم هي وصفة من هذه الوصفات.

كيفية تحضير واستخدام وصفة الفازلين لإزالة الشعر

المكونات المطلوبة:-

خمس ملاعق كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

أربع ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من اللبن.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

طريقة وخطوات استخدام الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم:-

أحضري وعاء عميق قليلًا وضعي بداخله المكونات كلها واخلطيهم جيدًا ثم ضعي الوعاء على النار لمدة دقيقة واحدة على الأكثر حتى يذوب الفازلين تمامًا.

بعد ذلك قومي برفعه من على النار واتركيه حتى يبرد قليلًا واغسلي وجهك أو المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها من أي شوائب.

ابدئي في توزيع الخليط على المنطقة ودلكيها برفق لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بتركها على المنطقة إذا كانت على البشرة اتركيها خمسة عشر دقيقة.

وإذا كانت المنطقة المراد إزالة الشعر منها اتركي الخليط عليها لمدة نصف ساعة على الأقل وعند فرد الخليط يجب أن يكون في نفس اتجاه نمو الشعر.

عند إزالتك للخليط من على المنطقة احرصي على أن يكون في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يزيل الشعر من الجذور.

ثم قومي بشطف المنطقة بماء بارد وجففيها بفوطة قطنية ناعمة ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب واحرصي على تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ماء دافئ.

خطوات تحضير وصفة السكر واليمون واستخدامها:-

يمكنك إضافة المكونات كلها إلى بعضها وتذويبها في حمام مائي أو داخل الميكروويف وبنفس الطريقة السابقة بالخطوات قومي بتطبيقها على المنطقة.