للاوقات الحرجة.. فطائر الطاسة السريعة القطنية بطعم رائع وهشة وخفيفة اسهل واسرع وجبة للفطار والعشا

للاوقات الحرجة.. فطائر الطاسة السريعة القطنية بطعم رائع، فطائر الطاسة من الأنواع السهلة من الفطائر، حيث أنها تجعل حياتك أسهل، ويمكنك تناولها في المنزل وخارجه وسط أطفالك، سواء كنتم قد خرجتم لحضور التمرينات الرياضية، أو حتى لنزهة اعتيادية، لذلك يجب أن تكوني على علم بكيفية صنعها والاستفادة منها لتخرجي بأفضل طعم للفطائر التي ترغبين في صنعها لأسرتك وتناولها.

للاوقات الحرجة.. فطائر الطاسة السريعة القطنية بطعم رائع

هذه الفطائر تتميز بإمكانية تناولها في أي وقت، وكذلك حشوها بأي حشوة مرغوبة سواء كانت من الحلويات كالشيكولاتة، أو حشوها بالجبن أو غيره، ولكي تصنعي عجينة الفطيرة حضري الفطيرة بالمقادير التالية:

زبادي.

خميرة.

سكر.

لبن مجفف.

دقيق.

زيت نباتي.

ماء.

بيكنج باودر.

ملح.

الطريقة:

ضعي في طبق واسع الدقيق وعليه كيس البيكنج باودر.

أضيفي السكر، ورشة الملح، وكذلك الخميرة الفورية.

قلبي ثم ضعي اللبن المجفف وأكملي التحريك.

هنا نبدأ في منح الخليط بعض الليونة من خلال وضع الزيت والزبادي، وبعدها سنبدأ بإضافة الماء الدافئ.

اعجني بهدوء وبدون ضغط على العجين، ولكن اعتمدي وقت أطول للعجن لعجينة مصنوعة باحترافية.

هنا تجدي أنه قد أصبحت العجينة جاهزة لإضافة الحشو وتسويتها.

حشوة فطيرة الطاسة بالجبنة

واحدة من أصناف كثيرة من الحشوات التي يمكنك أن تضعيها في الفطيرة لطعم أفضل، ومن بين كل الحشوات المتاحة قررنا تقديم الأبسط من بينها والأنسب لكل وقت، وهي الجبنة مع الفلفل الألوان المشهور بفائدته الكبرى في المنزل.

المقادير:

جبنة بيضاء (فيتا)

جبن رومي.

بقدونس مفروم.

جبن كريمي.

فلفل ألوان مقطع صغير.

الطريقة:

اجمعي ما بين الأنواع من الجبن في طبق مناسب.

ثم أضيفي الفلفل عليها مع التقليب.

بذلك أصبحت الحشوة جاهزة، فقطعي العجين قطع، ثم خذي كل قطعة منها واحشيها بالخليط ثم افرديها براحة يدك مع الرفق.

ضعي العجين في طاسة بالحجم المناسب وضعيها مغطاة على النار لتنضج.

حينما ينضج وجه اقلبي على الوجه الآخر لاستكمال النضج.

خطوات لنجاح فطائر الطاسة

لا تستخدمي إلا دقيق زيرو، نظيف ومناسب لكل أنواع العجائن.

اختاري الخميرة من نوع جيد ومناسب، والأفضل هي الخميرة الحية.

حين فرد العجين لا تجعليه متكتل، بل يجب أن يكون مستوي السطح.

من الممكن استخدام الخل لجعل العجين أفضل وأقوى.

اضبطي حرارة الطاسة، واجعليها مغطاة طوال فترة نضج الفطائر.

فطائر سريعه بدون تخمير ولا فرن

فطائر سريعة بسيطة التكاليف، لا تحتاج إلى تخمير ولا فرن، وتعتبر من ألذ وأطعمة الفطائر التى تناسب وجبة فطور أو عشاء، وطريقة عملها كالأتي:

2 كوب ونصف من الدقيق. 2 كوب من الحليب. بيضة واحدة. كوب من الماء. ملعقة من السكر. ملح حسب الرغبة. شبت مفروم. زيت.

خطوات التحضير: