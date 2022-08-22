وصفة سحرية وسريعة لتبييض الوجه والجسم واليدين وإزالة أي أسمرار وتصبغات في ربع ساعة

تعاني العديد من الفتيات من مشكلات إسمرار الوجه واليدين والجسم حيث تعتبر جميع هذه المشكلات التي تجعل العديد من الفتيات يبحثون عن بعض الطرق للوصول إلى أيدي ووجه وجسم ابيض كالحليب لان تلك المناطق أذا ظهرت بيضاء اللون تجعل الفتيات يظهرون بشكل جميل وجذاب يعمل على جذب الإنتباه للكثير من الناس، حيث تعتبر من الطرق التي تلجأ إلى إستخدامها العديد من الفتيات هي إستخدام المستحضرات التجميلية التي يقومون بشرائها من محلات مستحضرات التجميل حيث تعتبر تلك المنتجات تحتوي على مواد فعالة تسبب حساسية للجلد سواء الجسم او الوجه او اليدين وكذلك تعمل على ظهور البقع الحمراء على الجلد وتجعله بمظهر غير مقبول، حيث تعتبر تلك المناطق من اكثر حساسية على الجلد وعلينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض تلك المناطق بشكل سحري وفعال وتجعلكي تظهرين بشكل جميل ورائع، وتتكون الوصفة الطبيعية من وصفة القرفة مع ماء الورد وعصير الليمون وزيت جوز الهند وعليكي بإستخدام تلك الوصفة مرتان من كل إسبوع كما أن تلك الوصفة من الوصفات الجبارة والسريعة التي تعطي إليكي النتائج التي ترغبين بها وسوف نقدم إليكي والى كل فتاة اقوى وصفة طبيعية تعمل على تبييض الوجه والجسم واليدين ونقدم إليكي المكونات اللازمة أسفل هذا المقال لتلك الوصفة للحصول على نتائج مبهرة.

من الوصفات السحرية التي تعمل تبييض الوجه والايدي والجسم وتعتبر الدلكات الطبيعية من افضل الدلكات التي تعمل على تبييض الوجه والجسم والايدي وتعتبر من افضل الدلكات هي دلكة النشا او الكركم من افضل الدلكات التي تجعل الوجه ابيض والجسم ابيض وناعم والايدي بيضاء كالحليب وناعمة مثل الحرير لذلك علينا بإستخدام تلك الدلكة.

مكونات عمل وصفة لتفتيح اليدين والوجه والجسم في ربع ساعة

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتبييض اليدين والوجه والجسم في ربع ساعة