نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة لجمالك.. بالفازلين والكركم إزالة الشعر الزائد مع تبييض الاماكن الداكنة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق إزالة الشعر الزائد من الجسم عديدة ومتنوعة، منها الطرق السهلة ومنها الصعبة، الرخيصة وعالية الثمن، البعض يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجلد والبعض لا يسبب ذلك، لكن اليوم جئنا بوصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور ليس ذلك فقط بل وتبييض فوري للأماكن الغامقة من الجسم أيضا، وهذه الوصفة يمكن إعدادها بواسطة مكونين من أهم المكونات التي تعمل على تعزيز العناية بالبشرة وهم الكركم وكريم الفازلين، وسوف نتعرف على أهمية هذه الوصفة ودورها الفعال في إزالة الشعر الزائد و تبييض الأماكن الغامقة.

أهمية الفازلين والكركم على البشرة

الفازلين والكركم من المكونات الطبيعية التي تعمل على الاهتمام الكبير بالبشرة، فهما يدخلان في كثير من الوصفات المنزلية للعناية بها، وذلك بفضل خصائصهما الهامة والمفيدة والتي تتمثل في:

يعمل الكركم على تقشير خلايا الجلد الميت، لذا فهو يعمل على تبييض البشرة.

كما يعمل ايضا على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تجديد خلايا البشرة الجديدة ومنع ظهور الشعر الزائد بها.

أما الفازلين فهو معروف بدوره الفعال في ترطيب البشرة ويتركها ناعمة ولامعة.

كريم الفازلين والكركم لإزالة الشعر الزائد نهائيا

تعد وصفة الكركم وكريم الفازلين من أكثر الوصفات الفعالة في إزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور، فهي ليست بمعاناة الشمع والسويت ولا الشفرات الحادة، وارخص من الذهاب إلى مراكز التجميل وعمل جلسات الليزر المكلفة، ولتحضير وصفة كريم الفازلين والكركم لإزالة الشعر الزائد لابد من تحضير تلك المكونات بالخطوات التالية:

المكونات

ملعقتين من كريم الفازلين.

ثلاث ملاعق من الحمص المطحون ناعما.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الدافئ.

طريقة تحضير وصفة كريم الفازلين والكركم

لتحضير أسهل وصفة طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم، بالإضافة إلى ترطيب الجسم وتبييضه، والقضاء على أي بقع داكنة أو تصبغات في الجلد، فقط اتبعي تلك الخطوات:

يتم خلط جميع المكونات السابق ذكرها معا خلطًا جيداً حتى التجانس.

يتم توزيع الخليط على الأماكن التي ينتشر بها الشعر الزائد مثل اليدين، الساقين، تحت الابطين، أو حتى منطقة البكيني.

يترك الخليط على الجلد مدة لا تقل عن خمس دقائق.

ينزع الخليط من على البشرة بسرعة مثل السويت بإتجاه معاكس لنمو الشعر.

لازالة شعر الجسم بالكامل وضمان عدم ظهوره لوقت طويل، يتم تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

كريم إزالة الشعر

هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لإزالة الشعر في المنزل، على الرغم من أن بعض هذه الخيارات يمكن أن تكون مؤلمة وجيدة، إلا أنها قد تسبب مشاكل جلدية، بينما البعض الآخر غالي الثمن.

كريم مزيل الشعر

يعمل كريم إزالة الشعر على “حمض الثيوجليكوليك” للتخلص من الشعر الذي يفكك البروتينات الموجودة في الشعر، تطبيق كريم إزالة الشعر سريع وسهل التركيب، يجب تحديد الهدف على الكريم وانتظر 3-8 دقائق، وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري قراءة تعليمات استخدام كل كريم للتأكد من طريقة التطبيق.

فوائد الكركم للبشره