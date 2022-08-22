كريم البقدونس والنشا روعة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة عشر درجات بشكل مبهر

كريم البقدونس والنشا من أجمل وأروع الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من خبراء التجميل والأطباء حيث يعمل الكريم على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد البقع الداكنة نهائياً، ويقضب على حب الشباب ويزيل التصبغات الناتجة عن أشعة الشمس واستخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب تلف البشرة، كما يعمل الكريم على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها بشكل رائع، ويعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الجلد الميت والاسمرار ويجعل البشرة تبدو اصغر سناً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا روعة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد مهما كان عمرك سيدتي.

مكونات عمل كريم البقدونس والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من مغلي البقدونس.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البقدونس والنشا السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد وهى كما يلي:-

نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع بها مغلي البقدونس، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بإضافة زيت اللوز والفازلين الطبي ونقلب برفق حتى نحصل على خليط كريمي رائع. نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم ويترك لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تصبح بشرتك أكثر نضارة وحيوية.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة

سوف نتعرف على الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-