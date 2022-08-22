طريقة عمل بيتزا القوارب التركية الشهية بسهولة فى المنزل

تعد البيتزا من الوجبات السريعة التى تقدم فى المطاعم، وتتعدد الطرق والأشكال التى تقدم بها وتختلف من بلد إلى أخرى فاليوم سوف اقدم لكم طريقة لعملها من المطبخ التركي وشكلها بيكون على هيئة قوارب، وهذا النوع بيكون سهل وسريع فى الأكل وشكلها بيكون جميل جداً، وتتميز بطعمها اللذيذ ويعشقها الكثير من الأشخاص من الصغار والكبار، كما أنها من الوجبات الخفيفة وتصلح للغداء أو العشاء، وسوف نوضح لكم فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني الإخباري مقادير وطريقة تحضير وتجهيز بيتزا القوارب التركية فى المنزل بالتفصيل.

مقادير بيتزا القوارب التركية

تحتوي بيتزا القوارب التركية على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائها من المطاعم وهى كالتالي:

للعجينة

٣ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن السائل الدافئ.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

علبة من الزبادى.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

الحشو

قطع من الدجاج المسلوق.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملح حسب الرغبة.

جبنة شيدر مبشورة.

صلصة طماطم.

أو أى حشوة مفضلة عندكم.

طريقة التحضير والتجهيز

طريقة تحضير بيتزا القوارب التركية سهلة وبسيطة مثل باقى أنواع البيتزا ولكن تختلف فى الشكل وهى كمايلي:

نحضر وعاء عميق ونضع به كوب اللبن السائل ونضيف عليه الخميرة الفورية والسكر والملح والزبادى والبيض ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الدقيق والبيكنج بودر ونعجن ولو إحتاجت العجينة شوية ميه نضيفلها حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء. نتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة الى دوائر ونفردها بالطول على شكل قارب. ثم نفرد بها الصلصة الأول ونضيف عليها خليط الدجاج والكبار بالزعتر والملح والفلفل أو أى حشوة مفضلة عندكم. بعد ذلك نضع فوقها الجبنة وندهن الأطراف بالبيض. نرصها فى صينية مدهونة بالزيت وندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تنضج. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نضعها فى أطباق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: