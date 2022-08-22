الكنز الذهبي كريم لبان الذكر والنشا لتبييض وشد البشرة ومفعوله رهيب في إزالة التجاعيد

كريم لبان الذكر والنشا الحل النهائي لحل جميع مشاكل البشرة المزعجة مثل الاسمر والتجاعيد وحب الشباب وغيرها، وهو من أشهر الكريمات التي تساعد على تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة وإعادة بنائها من جديد، فهو يمنح البشرة النضارة والإشراق ويجعلها بيضاء وجميلة طول العمر، وهو من الكريمات الطبيعية التي تستخدم في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، وهو يحتوي على مواد طبيعية فعالة تساعد على تبييض البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والنشا أقوى كريم طبيعي يعمل على تبييض وشد البشرة بشكل مبهر ونتائجه لن تتخيلها.

مكونات عمل كريم لبان الذكر والنشا لتبييض البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يتم تحضير الكريم من خلالها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من منقوع لبان الذكر.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر والنشا السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد وهى كما يلي:-

نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع منقوع لبان الذكر، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نحضر علبة فارغة ونقوم بغسلها جيدًا بالماء الساخن. ثم نقوم بوضع الخليط داخل العلبة ونضيف الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نقوم باستخدام الكريم مرة واحدة قبل النوم ويترك لمدة 25 دقيقة ويتم غسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين النتائج بنفسك.

فوائد كريم لبان الذكر والنشا للبشرة

سوف نتعرف على الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-