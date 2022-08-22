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يمكنك القضاء على خشونة شعرك وتجعيداته من خلال استخدام خلطة القهوة والنشا لفرد الشعر، تعد وصفة القهوة والنشا من الوصفات الرائعة التي يمكن أن تستخدمينها لتقشير البشرة وتنعيم الشعر حيث أن كل من مكوني النشا والقهوة لهما فائدة كبيرة جدًا نظرًا لما يحتويانه على الكثير من العناصر التي تغذي البشرة والشعر فالقهوة تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يساهم في تغذية بصيلة الشعر ويحتوي على البروتين الذي يساهم في فرد وتنعيم الشعر. طريقة عمل خلطة القهوة والنشا لفرد الشعر المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

كمية وفيرة من الماء الفاتر أو الدافئ.

عسل نحل أبيض.

عصير ليمون طبيعي. خطوات عمل وصفة النشا والقهوة لتنعيم الشعر:- اخلطي كل المكونات في علبة صغيرة عميق قليلًا وقلبيهم جيدًا حتى يختلطوا تمامًا.

بعد ذلك اغسلي شعرك وافردي الخليط عليه من أول فروة رأسك حتى أطراف شعرك.

لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركي الخليط عليه لمدة ساعة على الأقل ثم قومي بشطفها جيدًا بماء فاتر.

جففي شعرك ثم قومي بترطيبه ويمكنك تكرار استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على نتائج ممتازة. ما هي فوائد القهوة للشعر؟ تعمل القهوة على تقليل تساقط الشعر سواء للمرأة أو الرجل حيث أن الرجال لديها هرمون يضر ببصيلة الشعر مما يؤدي إلى تساقطها.

تحفز القهوة على نمو الشعر لأنها غنية بمضادات أكسدة قوية تعمل على التخلص من أي التهابات في فروة الرأس وتقضي على أي شيء يعيق نمو الشعر.

القهوة غنية بمضادات بكتيريا مما يعمل على التخلص من القشرة الموجودة في فروة الرأس والقشرة هي أكبر عدو لنمو الشعر والتخلص منها يعزز نمو الشعر بشكل صحي.

تجعل القهوة الشعر ناعم وملمسه أملس لأنها غنية بنسبة كبيرة من مركبات الفلافونويد وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تجدد الشعر وتخلصه من الجفاف وترطبه جيدًا.

مقشر جيد لفروة الرأس من الخلايا الميتة الزائدة لأن القهوة تعمل على فرز زيت طبيعي يجعل الأس الهيدروجيني في الرأس نسبته متوازنة. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. القهوة والنشا ضعيهم على شعرك الخشن 10 دقائق والنتيجة ستصدمك لمعان ونعومه وترطيب من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الهنود.. القهوة والنشا ضعيهم على شعرك الخشن 10 دقائق والنتيجة ستصدمك لمعان ونعومه وترطيب من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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