نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هش وطرى.. كرواسون محشو بالشكولاتة ألذ من المحلات والمخابز بالعجينة الهشه القطنية بطريقة سهله في المقال التالي

تعرفي على خطوات وطريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل وأحلى من كرواسون المخابز، فالكرواسون هو صديقنا في فترات الدراسة حيث أنه يتميز برائحة قوية تخترق أنوفنا ونجري لشرائه من المخبز، ولكن في الفترة الحالية يعاني العالم من أزمات شديدة بسبب انتشار الفيروسات والأوبئة ولذلك أصبحت الأمهات تبحث عن كل الوصفات الجاهزة التي يحبها أطفالها لتحضيرها لهم في المنزل بمكونات مضمونة وأدوات نظيفة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة في المنزل مقادير عمل الكرواسون:- ملعقة واحدة كبيرة من الماء الدافئ.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة الساخنة.

قوالب شيكولاتة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح وحليب البودرة.

حبة بيضة كبيرة.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب سكر أبيض.

دقيق متعدد الاستعمالات. خطوات تحضير الكرواسون بالشيكولاتة في المنزل:- جهزي وعاء كبير لخلط المكونات وابدئي بوضع الخميرة مع الماء الساخن وقلبيهم جيدًا ثم اتركي العجينة تختمر لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق والحليب والسكر والزبدة والملح مع كمية من الخميرة والحليب في وعاء آخر وقلبيهم جيدًا.

أضيفي الخليطين إلى بعضهما البعض واعجنيهم جيدًا بيديك حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية ثم قومي بتغطيتها بكيس من النايلون لمدة ساعة حتى تختمر مرة أخرى.

جهزي ورق من البلاستيك وافردي عليها الزبدة ثم قومي بفرد العجينة على الورق البلاستيكي بواسطة النشابة ثم ابدئي في تقسيمها إلى مربعات متساوية.

أغلقي زوايا العجينة وابدئي لف العجينة بشكل مستطيلي وكرريها أكثر من مرة ثم قومي بتقطيعها إلى قطع مثلثية.

ضعي الشيكولاتة في كل مثلث من مثلثات العجينة حتى رأسه ثم قومي بوضع ورق الزبدة على صينية وضعي عليها الكرواسون.

قومي بدهن سطح العجينة بالبيض والماء أو البيض والحليب واتركيها لمدة ثلاث ساعات في مكان درجة حرارته دافئة.

سخني الفرن على درجة حرارة 375 درجة مئوية وضعي الصينية داخل الفرن بعد أن يسخن بمدة خمس دقائق ثم قومي بإغلاق باب الفرن عليه لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الكرواسون ذهبي محمّر. أفكار أخرى لتحضير الكرواسون لا تقتصر وصفة الكرواسون على تحضيره بالشيكولاتة بل يمكنك تحضيره بالجبن أو اللوز أيضًا. عمر شويل - جدة هش وطرى.. كرواسون محشو بالشكولاتة ألذ من المحلات والمخابز بالعجينة الهشه القطنية بطريقة سهله - ثقفني

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