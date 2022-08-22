رائحتك كالمسك.. مزيل عرق طبيعي معطر ومبيض للجسم وتحت الابطين بدون مواد كيماوية رائحه تدوم ساعات

إليكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية فقط، يعتبر مزيل العرق هو من أهم ما نستخدمه في حياتنا اليومية في كل فصول السنة وكل الأيام، ولكن يزداد العرق في فصل الصيف نتيجة للحرارة الشديدة وإفراز الجسم للماء بشكل دائم، وأغلب مزيلات العرق التي نقوم بشرائها قد تدوم لمدة ساعات قليلة فقط ويخرج العرق مرة أخرى برائحة كريهة تتسبب في نفور مَن حولك أما مزيل العرق الطبيعي مفعوله يدوم حتى يوم كامل 24 ساعة.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل

بأكثر من مكون وأكثر من طريقة يمكنك عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل يدوم مفعوله حتى أربع وعشرين ساعة والوصفات هي كالآتي:-

مزيل عرق طبيعي من زيت شجرة الشاي

المكونات المطلوبة:-



كمية مناسبة من زبدة كاكاو طبيعية.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

أربع ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

عدة قطرات من زيت اللافندر ومثلها من زيت شجرة الشاي.

خطوات عمل مزيل عرق طبيعي بزيت شجرة الشاي:-

ضعي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا في طبق معدني عميق وقومي بتذويب المكونات في الميكروويف أو بداخل حمام مائي.

ارفعي الطبق من على النار واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم قومي بوضع المزيل داخل الثلاجة حتى يتماسك تمامًا ويمكنك استخدامه.

اغسلي المنطقة التي تريدين وضع مزيل العرق عليها والتي غالبا تكون منطقة تحت الإبطين ويمكنك وضع مزيل العرق قبل الخروج من المنزل بفعالية تدوم لمدة يوم كامل.

مزيل عرق طبيعي من شمع العسل

مكونات عمل مزيل العرق:-

شمع عسل نحل أبيض.

زيت اللوز الحلو.

زبدة شيا.

كمية من زيت جوز الهند.

عدة قطرات من زيت اللافندر العطري.

خطوات عمل مزيل العرق بشمع العسل:-