نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المولتن كيك في البيت بأقل المكونات في المقال التالي

المولتن كيك في البيت من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات لكي تتعلم طريقة عملها في المنزل بمذاق شهي ولذيذ خاصة أنها من أكثر أنواع الكيك المنتشرة في المطاعم والمحلات بشكل كبير ويقبل عليها الكبار والصغار ومن أهم أسباب بحث السيدات عن طريقة عمل المولتن كيك أن الطعام المنزلي أمن وصحي بنسبة كبيرة بسبب ضمان جوده منتجاته وخلوها من مكسبات الطعام والألوان الصناعية لذلك ترغب السيدات في معرفة طريقة عمل المولتن كيك في المنزل لكي تتمكن من عمله بإتقان وبمذاق احترافي يجعل الشباب والأطفال لا يرغبون في شرائها عند الذهاب لأي مطعم. مكونات المولتن كيك 160 جرام شيكولاته.

3 حبات بيض.

نصف كوب زبدة سائحة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبير دقيق.

3 ملاعق كبيرة سكر بودر.

رشه ملح. طريقة عمل المولتن كيك في وعاء صغير نبدأ في إذابة الزبدة على نار هادئة ثم نضع عليها الشيكولاته المكسرة أو المبشورة ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نحضر وعاء نضع فيه البيض ونضيف عليه الفانيليا ونقلب جيدا. ثم تضيفي السكر ونقلب جيدا حتى يمتزج تماما. نضع عليهم خليط الزبدة بالشوكولاته ثم نضيف الدقيق ورشه الملح ونقلب جيدا مرة اخرى. نحضر قالب مدهون جيدا بالزبدة ثم نسكب الخليط مع التوزيع الجيد. وبعد ندخل قالب المولتن كيك الفرن الساخن مسبقا على درجة 200 لمدة من 10 إلى 15 تقريبا. نخرج قالب المولتن الكيك ونتركه حتى يبرد تماما ويزين بالفاكهة والشوكولاته والسكر بودر وبالهناء والشفاء. نصائح لنجاح المولتن كيك في البيت يجب الالتزام بوضع بعض المكونات الخاصة لتحديد مولتن كيك ومن أهمها السكر البودر يجب أن يكون مطحون حتى يذوب سريعا في مكونات المولتن خاصة عند خلطها وتسويتها.

أما الزبدة المضافة للمولتن فيجب إذابتها مع الشيكولاته جيدا قبل أضافتها للدقيق وباقي المكونات لضمان خلطها وتجانسها جيدا قبل التسوية السريعة.

قبل صب خليط المولتن كيك يجب دهن القوالب أو صنية التسوية بكمية وفيرة بالزبدة ثم رشها بسكر بودر أو كاكاو حتى لا يلتصق الكيك.

لزيادة الطعم وكمية الشيكولاته السائحة في قلب المولتن كيك يفضل وضع قطع شيكولاته كاملة في قلب خليط الكيك قبل التسوية مباشرة حتى تذوب وتتداخل معها خلال الخبز السريع.

العامل الرئيسي لنجاح تسوية مولتن كيك هي درجة الحرارة ومدة التسوية في الفرن لأنها في الأصل كيك نصف تسوية حيث يجب وضعها في الفرن على درجة حرارة عالية 200 لمدة ما بين 10 إلى 15 دقائق فقط حتى تسوى أطرافها سريعا ويبقى قلبها سائل. عمر شويل - جدة طريقة عمل المولتن كيك في البيت بأقل المكونات - ثقفني

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