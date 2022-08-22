طريقة عمل جلسة تنضيف عميق لمسام البشرة في الببيت

شاركنا معاكم في موضوعات سابقة ، معلومات كتير عن العناية بالبشرة وازاي تحافظي عليها وعلى نضارتها ، من اول تدليك البشرة لحد الوصفات الطبيعية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل تنضيف مسام البشرة بعمق.

ايه هو التنضيف العميق وفوايده:

التنضيف العميق بيستخدم سواء مع البشرة الجافة, الدهنية, المعرضة لحب الشباب والشوائب ، وبتستخدم للحصول على مسام انضف ، والفكرة الاساسية من الطريقة دي هي ازالة الرؤوس السودا من المسام بطريقة فعالة.

وفوايد الطريقة دي:

– بتساعد على ازالة الرؤوس السودا.

– بتساعد على تنعيم البشرة.

– بتساعد على تنقية البشرة.

– ازالة خلايا الجلد الميت.

– تحفيز الدورة الدموية.

طريقة تنضيف مسام البشرة بعمق:

هنعرف مع بعض طريقتين للتنضيف.

طريقة الزيت – الطين – الزيت:

دي تعتبر الطريقة الاساسية وبتشمل 3 خطوات ، الخطوة الاولى بتبدأي بتنضيف البشرة بغسول زيتي للمساعدةفي اذابة الاوساخ المتراكمة على البشرة ، كمان بيساعد على تنعيم المسام وفتحها للخطوة اللي بعدها ، بعد تنضيف البشرة بالغسول الزيتي هتيجي الخطوة التانية وهي استخدام قناع الطين ، ممكن تستخدمي طين البحر الميت او طين البنتونيت حطيه على البشرة لمدة 10 دقايق تقريبا لامتصاص الرؤوس السودا من المسام المفتوحة لما الماسك ينشف اغسليه بالماية ، بعد خطوة ماسك الطين نضفي بشرتك مرة كمان بنفس الغسول الزيتي اللي استخدمتيه في اول خطوة وسيبيه على البشرة لمدة 20 – 25 دقيقة ، وبعدها دلكي بشرتك في حركات دائرية لازالة الرؤوس السودا ، واللي هتظهر على شكل حبيبات سودا على ايدك وجلدك.

طريقة الزيت – الحمض – الطين – الزيت:

الطريقة دي نفس خطوات الطريقة اللي فاتت ، ولكن هيتم اضافة خطوة اضافية من حمض التقشير بعد خطوة التنضيف بالزيت ، خطوة استخدام الحمض هدفها زيادة تفكيك “المادة اللزجة” من مسامك ، ومعروف ان التقشير الكيميائي هو الطريقة الاكتر فاعلية لتنضيف المسام باستخدام احماض الفا هيدروكسي واحماض بيتا هيدروكسي زي احماض الجليكوليك, اللاكتيك, او الساليسيليك ، وممكن بعض انواع البشرة الحساسة من الاحماض القوية تستخدم تونر مقشر بدل من استخدام الحمض النقي اللي هيكون قوي اوي على البشرة.

ازاي تعرفي ان جلسه التنضيف جابت نتيجة ولا لا:

العلامة الحقيقية اللي هتقولك العملية دي نجحت ولا لا ، انك هتلاحظي بعد الخطوة الاخيرة من التنضيف بقايا سودا, رمادي, شفافة, او صفرا, او بيضا باقية على ايدك.

وممكن تبقى كمية الرؤوس السودا اللي هتطلع من البشرة اقل مع الاشخاص اللي بالفعل ماشيين على روتين تقشير كويس ، وبيعملوا تنضيف مزدوج في روتينهم اليومي.

كام مرة المفروض تعملي جلسة تنضيف المسام:

بعد ما عرفنا الطريقة وازاي تعرفي مدى نتيجتها ، هنيجي لمفتاح الحفاظ على نضافة بشرتك وهو اتباع عدد المرات الصح ، ممكن لانواع البشرة العادية للجافة يعملوا جلسة تنضيف المسام مرة واحدة في الاسبوع كطريقة للعناية المنتظمة بالمسام ، ولكن مع ذلك لو جلسة التنضيف زودت حساسية بشرتك ، اتجنبي الجلسة الاسبوعية واعمليها مرة واحدة بس في الشهر ، اما بالنسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب او اللي فيها مشاكل الافضل متعمليش الطريقة دي من نفسك ، وتستشيري دكتور جلدية لاختيار الطريقة الاكتر امان ليكي.

الاحتياطات اللي المفروض تاخديها قبل جلسة تنضيف المسام:

بعض انواع البشرة تقريبا مش بيحصلها اي تأثير جانبي من جلسة التنضيف ، ولكن مع انواع البشرة الحساسة ممكن يسبب التهاب ، خصوصا عند استخدام طريقة حمض التقشير في التنضيف.

ممكن كمان من الاثار الجانبية لعملية التدليك غير السليمة للبشرة تظهر شعيرات دموية مكسورة او جروح دقيقة في الجلد من بقايا الطين ، وده ممكن يأدي لفرط التصبغ بعد كده ، لو الاحماض والطين والزيوت اللي انتي مختاراها قاسية اوي ، ممكن يأدي للتهيج وتعطيل حاجز الزيوت الطبيعية لبشرتك ، وده بينطبق بشكل خاص على البشرة الجافة, الحساسة, المعرضة لحب الشباب, الوردية, المعرضة للاكزيما ، عشان كده الافضل انك تستشيري دكتور جلدية قبل ما تجربي الطريقة دي بنفسك.

مفتاح الحفاظ على بشرتك رطبة وصحية على طول