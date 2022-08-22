طريقة تخليل اللارنج و البنجر للشيف عظيمة حمدي 2022

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عمر شويل - جدة نحتاج دوماً إلى وصفة شهية نستخدمها في صنع الأطعمة المنزلية، مثل طريقة تخليل اللارنج و البنجر للشيف عظيمة حمدي، لذلك لا يمكن لسفرة الطعام اليومية أو وجبات المطاعم المعتادة أن تخلو من طبق المخللات بشكله الشهي ومذاقه اللذيذ، وخاصة اللارنج والبنجر، وهذا ما سنتناوله في هذا الموضوع.

طريقة تخليل اللارنج والبنجر

يعتبر المخلل من أشهى وأشهر الأطباق التي تقدم بجانب الوجبات الرئيسية والثانوية، وتخليل اللارنج والبنجر للشيف عظيمة حمدي من أكثر الوصفات التي تطبق بصورة كبيرة لدى ربات البيوت وأصحاب المطاعم أيضاً، لسهولة إعدادها وطريقتها السلسة في وصف التطبيق، وتتعدد أنواع المخللات مثل: الجزر والخيار والزهرة، لكن سنتعرف اليوم سوياً على كيفية عمل اللارنج والبنجر بطعم لا يقاوم.

مقادير تخليل اللارنج والبنجر

تلجأ معظم السيدات لعمل كمية كافية من مخلل اللارنج والبنجر، وذلك ليتم تخزينه لمدة طويلة مع الحفاظ على مذاقه وطعمه الطازج، ولإنجاح هذه الوصفة تتبعي المقادير التالية:

١كيلو من اللارنج والبنجر الطازج.

١ فنجان صغير من الملح.

٥ من فصوص الثوم.

الخل والملح يتم إضافتهم حسب الرغبة.

٢كوب من الماء، ويجب أن يكون تم غليه وتعقيمه وتبريده.

معلقتين من حبة البركة.

١ملعقة صغيرة من العصفر.

١معلقة صغيرة من الشطة المهروسة.

ويتم مضاعفة المقدار عند الرغبة بتخضير كميات أكبر.

طريقة تحضير تخليل اللارنج والبنجر

الأن سيدتي بعد تحضير المقادير، سنقوم بعمل هذه الخطوات بالترتيب لإعداد المخلل الذي يمكنك حفظه لمدة طويلة، وتناوله في غير موسمه بجانب الأكلات، وهي كالتالي:

أولاً: قومي بغسل حبات اللارنج والبنجر، ونظفيها جيداً بالماء وأزيلي الثمار التالفة.

ثانياً: ازيلي بعد ذلك القشرة الخارجية لدى الحبات بشكل خفيف.

ثالثاً: ضعي اللارنج والبنجر على النار، وتسلق نصف سلقة.

رابعاً: انقعي بعد ذلك حبات اللارنج والبنجر بالماء الفاتر، فترة ثلاثة أيام مع استمرار تغيير الماء كل ٨ ساعات.

خامساً: من الأعلى افتحي الحبات وضعي خلطة الثوم المهروس والكمون والشطة.

سادساً: احضري بعد ذلك برطمان مناسب، ورتبي حبات اللارنج والبنجر بداخله، ويفضل المرطبان الزجاجي.

سابعاً: أضيفي الملح والخل، ويترك مدة أسبوع حتى ينضج.

قدميه بعد أسبوع بجانب الوجبات الرئيسية والدسمة بشكل خاص.

في نهاية طريقة تخليل اللارنج والبنجر للشيف عظيمة حمدي، بينا لك عزيزتي أفضل طريقة بمقادير متوفرة في منزلك، واستعرضنا بعد ذلك خطوات عمل اللارنج والبنجر بالتفصيل، وبالشفا والهنا.