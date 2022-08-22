الطريقة الأصلية لعمل شاورما اللحم والدجاج في المنزل زي المطاعم

طريقة عمل الشاورما، من أشهر الأكلات العربية المعروفة هي الشاورما التي تشتهر بكثرة في الشام وسوريا ولكنها أصبحت تقدم في جميع الدول العربية وجزء كبير من الدول الغربية في الفترة الأخيرة ونظرًا لأن المطاعم تقوم بتوفيرها ولكن بسعر مرتفع يمكننا أن نتعرف على مكونات وطريقة عمل الشاورما في المنزل وتوفير المال والاستفادة من المذاق اللذيذ للشاورما المنزلية تابعوا معنا للتعرف على الطريقة.

طريقة عمل الشاورما المنزلية

أكلة شهية لذيذة وسريعة في نفس الوقت يضاف لها العديد من التوابل التي تعطي المذاق المميز الجذاب في النهاية حيث تتكون من:

صدور دجاج: تكون بدون عظم مقطعة شرائح طولية حوالي كيلو جرام.

ملعقة حجمها صغير من: ملح. فلفل أسمر بودرة. كمون. حبهان بودرة. زنجبيل بودرة. كزبرة. كاري ناعم.

ملعقة حجمها كبير من: ثوم مفروم ناعم. عصير ليمون طازج. خل طعام. ملعقتين نفس الحجم سمن. ثلاث ملاعق نفس الحجم كاتشب.

زبادي: كوب حجمه صغير.

زيت زيتون: ربع كوب فقط.

بصل: حبة تقطع شرائح.

طريقة عمل الشاورما

نضع جميع التوابل والمكونات الأخرى عدا الدجاج في إناء واحد عميق ونقلبهم أكثر من مرة بالملعقة أو بالمضرب حتى تتجانس سويًا. عندما تصير التتبيلة جاهزة نضع بها شرائح الدجاج بعد غسلها وتنظيفها جيدًا حتى تختفي رائحة الزفارة منها ونغمرها بالتتبيلة. يفضل أن نتركها في الثلاجة يوم كامل قبل الاستخدام أو ثلاث ساعات على الأقل حتى تمتص شرائح الدجاج التتبيلة جيدًا. عند التسخين يتم إخراج الشاورما من الثلاجة ونجهز مقلاة كبيرة غير قابلة للصق بها زيت بسيط من أجل قلي قطع الدجاج وتقليبها على كافة النواحي حتى تصبح ذهبية. أو يمكن وضعها في صينية الفرن وتركها حتى تنضج جيدًا وتقدم ساخنة ساندوتشات أو مع أرز بسمتي.

طريقة عمل شاورما اللحم

أما عن شاورما اللحم فلها مكونات أخرى هي:

لحم: كيلو جرام بدون عظام.

ملعقة ذات حجم صغير من: الفلفل البودرة الأسمر. الملح.

طحينة خام: مقدار كوب كامل.

ثوم مفروم: ثلاثة فصوص.

بهارات أو توابل شاورما اللحم: ملعقة لها حجم كبير.

خل تفاح: مقدار ملعقتين نفس الحجم.

مايونيز: ثلاث ملاعق نفس الحجم.

عصير ليمون: 50% من الكوب.

ماء: 25% فقط من الكوب.

خطوات التحضير