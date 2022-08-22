نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر طرق الكشف عن البيض الفاسد وبعض الأطعمة الأخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن البيض الفاسد، الكثير منا يفضل تناول البيض في الفطور أو العشاء لأنه مفيد ويمكن تحضيره بطرق مختلفة وبالتأكيد لأنه سهل التحضير والطبخ ولكن في بعض الأحيان تقابلنا بعض حبات البيض الفاسد ولا نعلم ذلك إلا بعد سلقها أو تناولها وهو ما يصعب علينا مذاق البيض وقد لا نرغب في تناوله مرة أخرى، لذلك وجدت عدة طرق من أجل الكشف عن البيض الفاسد التي يمكن أن نقوم بها قبل السلق أو الطبخ من أجل معرفة البيض الفاسد ضمن حبات البيض الموجودة لتحضير أشهى وألذ طبق أو ساندوتش بيض لذيذ غير فاسد، وليس البيض فقط ما يكون فاسد ولا نكتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان ولكن هناك بعض الأطعمة الأخرى نعرفكم على الطريقة الصحيحة للكشف عن فسادها فيما يلي.

الكشف عن البيض الفاسد

البيضة الطازجة والبيضة الفاسدة

تكون ذات صفار منفوخ وضخم بالإضافة إلى وجود طبقة من ذات لون أبيض محيطة بالصفار تجعله عالقًا في منتصف البيضة بالضبط، أما الفاسدة فيكون الصفار مسطح وخفيف وبمجرد كسر البيض يكون الصفار سائلًا غير متماسك.

الكشف عن البيض قبل الكسر

وهنا نتعرف على البيضة ما إذا كانت فاسدة أم لا قبل كسرها مباشرةً حيث يتم وضع البيض بالقشرة في الماء إذا ظلت في القاع فهي بيضة طازجة ولكن إذا طفت فهذا يعني أنها بيضة فاسدة ولا ينصح بتناولها.

الكشف عن فساد زيت جوز الهند

من الزيوت التي كثيرًا ما تكون مغشوشة في الأسواق هي زيت جوز الهند حيث لا يكون أصلي بل يضاف له بعض الزيوت الأخرى وللكشف عن ذلك والتأكد من زيت جوز الهند الأصلي يوضع في الثلاجة نصف ساعة عندما يتجمد نلاحظ ترسب الزيوت الأخرى المغشوشة في القاع.

الكشف عن فساد لحوم الدجاج

كثيرًا ما نجد رائحة كريهة منبعثة من الدجاج مما يجعلنا في حيرة من سبب الرائحة هل هو فساد لحم الدجاج أم رائحة زفارة الدجاج، لهذا ينصح عند شراء الدجاج المقطع أو المجمد عدم التوجه إلى الدجاج المغطى بكثير من الماء حوله ويكون في تلك الحالة مجمد وكذلك الابتعاد عن شراء الدجاج الذي يكون جلده محمر.