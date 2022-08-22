نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليفة الكورية وأهم فوائدها وكيفية استخدامها والاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليفة الكورية هي عبارة عن قفازات تستخدم لتقشير الجسم وتلك القفازات من أشهر الأدوات المستخدمة لتقشير الوجه والجسم أيضا، حيث يسهل الفرك بها سواء تم استخدامها باليد اليسري أو اليد اليمني، وذلك للتمكن من الحصول على بشرة ناعمة وصحية وأشارت الدراسات الطبية إنه من الصحي والطبيعي استخدامها للوجه مرة أسبوعيا ومرة كل شهر للجسم، وهي مصنوعة بالكامل من الفسكوز وهو يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وتساعد على تنظيف المسام لمنع ظهور الرؤوس السوداء.

الليفة الكورية وأهم فوائدها وكيفية استخدامها

ظهرت بالأسواق الخاصة بمنتجات التجميل بالآونة الأخيرة مجموعة من المنتجات الكورية، ومن تلك المنتجات الليفة الكورية، وهي معروفة بنعومتها كما إنها تتناسب مع جميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة، وقد نالت تلك المنتجات إعجاب الكثير من النساء، وفيما يلي نوضح كيفية استخدامها وأهم فوائدها.

أهم فوائد الليفة الكورية

تساعد الليفة الكورية على منح من يستخدمها الكثير من الفوائد وذلك حين نستخدمها بشكل متكرر، وتلك الفوائد سنوضحها فيما يلي:

تعمل على إزالة الجلد الميت وتعزيز صحة الجلد.

تساعد الليفة في التقليل من نمو الشعر تحت الجلد كما إنها تساعد في التخلص من علامات تمدد الجلد.

توحد لون البشرة وتجدد خلايا الجسم وتعمل على زيادة الدورة الدموية بالجلد لتماسك الجسم.

تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة.

كيفية استخدام الليفة الكورية لتقشير البشرة

تصنع الليفة الكورية من الفسكوز بنسبة 100% وتلك القفازات كانت متوفرة في منشئها كوريا منذ الستينات، وهناك طريقة معينة لاستخدام تلك القفازات وهي:

القيام أولا بغسل الجسم بماء دافئ لمدة خمس دقائق.

ينظف الجسم بالصابون ويوزع على كافة أجزاء الجسم.

يزال الصابون بالماء الدافئ ونتأكد من عدم تواجد بقايا صابون بكافة نواحي الجسم.

تبلل اليفة بالماء الساخن ونقوم بفرك الجسم كامل بحركة عامودية أو دائرية.

يغسل الجسم كله للتخلص من بقايا الجلد الميت.

وفي النهاية لابد من تنظيف الليفة جيدا وتجفف لتستخدم مرة أخري.

وهنا نكون وصلنا لختام مقالنا والذي تحدثنا فيه عن أهم فوائد الليفة الكورية للجسم وعن طريقة استخدام الليفة.