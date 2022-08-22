هيخليكى فلة منورة.. كريم ميبو وماء الورد الكنز الثمين للتفتيح الفورى للجسم والاماكن الحساسة وشد التجاعيد هتبقى زى الملبن فى دقيقتين

هيخليكى فلة منورة.. كريم ميبو وماء الورد الكنز الثمين للتفتيح الفورى للجسم، ميبو وماء الورد للبشره مكونان يعطيان اهتمام بالبشرة بشكل كبير، حيث أنه من المعروف أن كل النساء تستخدم ماء الورد لتنظيف البشرة، وأن ماء الورد مفيد جدا لأكثر من استخدام خاصة العناية بالجلد، ويمكن استخدامه في بعض الأحوال للشعر ولكنه للبشرة بشكل خاص منتشر في استخدامه اما بالنسبة لخلط ماء الورد مع كريم ميبو فإن له نتائج ستذهلك بالفعل ولا يمكن إخفاء هذه النتائج لأن من حق كل امرأة أن تعلم بها.

هيخليكى فلة منورة.. كريم ميبو وماء الورد الكنز الثمين للتفتيح الفورى للجسم

من بين كل الوصفات التي كنت قد جربتيها لتفتيح وجهك أو أي مناطق في البدن فإن هذه الخلطة هي الأفضل بلا منازع، ويمكنك الحصول عليها بمكونات التالية:

كريم ميبو.

عبوة ماء الورد الأصلي.

ليمونة صغيرة.

نشا.

مياه دافئة.

طريقة التحضير:

بداية ابدئي بتحضير عبوة مصنوعة من الزجاج، ويجب أن تتأكدي من كونها جافة بالكامل وليست رطبة ولا مبللة.

ضعي المكونات بالكامل فيها، ويجب عليك البدء بوضع النشا وتقليبها ببعض الماء.

وبعدها اعصري الليمون ثم ضعي عليه الكريم وقلبي مرة أخرى.

أضيفي بعضا من ماء الورد ثم قلبي، ولو وجدت أن الخليط فقد تجانسه يمكنك زيادة النشا والكريم.

ليس من المفترض أن تكون العجينة في النهاية يابسة، بل يجب أن تكون كريمية ومائلة إلى السيلان.

تأكدي من نظافة بشرتك وعدم وجود أي عرق ولا مكياج عليها.

ضعي الكريم على البشرة ومرري بأصابعك على المنطقة المطلوبة حتى يمر بعض الوقت.

انتظري بعدها وترقبي مرور 60 دقيقة ثم اغسلي المنطقه المدهونة.

استخدمي الماء المثلج في غسلها مرة أخرى من بعد تنظيف الخليط.

بعد التجفيف يمكنك استخدام كريم للترطيب، ويمكنك أيضًا عدم استخدامه لأن النشا في الأصل هي وكريم ميبو لهما خصائص ترطيب عالية للبشرة.

إعادة استخدام تلك الوصفة ممكن حتى ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد خلطة كريم ميبو والنشا

هذه الخلطة جبارة في تفتيح البشرة، ولكن الأمر لا يتوقف على ذلك، حيث أن هناك فوائد أخرى منها: