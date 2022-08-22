سر مفعول كريم البقدونس والنشا قنبلة التبييض لتفتيح الوجة والسجم والاماكن الحساسة وشد التجاعيد وازالة سواد السنين فى ثوانى

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عمر شويل - جدة سر مفعول كريم البقدونس والنشا قنبلة التبييض لتفتيح الوجة والجسم ، البقدونس والنشا لوجه أبيض مشرق وذي بشرة ناعمة، حيث أن البقدونس من أفضل الخضراوات، ويعرف بكونه صيدلية متكاملة من أجل صحتك، وصحة بشرتك، ولا يمكن أن تتناوليه، أو تضيفيه لأقنعتك للبشرة دون فائدة، لذلك عليك أن تتابعي معنا طرق دمجه مع النشا لتحقيق جمال أفضل، وبشرة أكثر إشراقًا وجمالًا.

سر مفعول كريم البقدونس والنشا قنبلة التبييض لتفتيح الوجة والجسم

عنصران متميزان يمكنك استخدامهما من أجل بشرة متميزة وجميلة، حيث أن بشرتك تحتاج لعناية خاصة، ويمكنك استخدام البقدونس والنشا كما يلي:

نشا.

بقدونس

زيت الورد.

زيت جوز الهند.

الطريقة:

لتحصلي على هذا الماسك خذي البقدونس واعصريه جيدًا في الخلاط ثم صفيه.

ضعي العصير المصفى على قدر مناسب من النشا، وضعيه على النار، ثم أضيفي قطرات من الزيوت التي حضرتها.

قلبي جيدًا وذلك حتى تجدي أن القوام أصبح ثخينًا إلى حد ما، وبعدها أنزليه من على الموقد وانتظري ليبرد.

بعدها ابدأي بالتوزيع على البشرة.

بالطبع تحتاجي للتأكد أولا من نظافة البشرة، وعدم احتوائها على أي مكياج بتاتًا.

ستنتظري فقط حوالي نصف ساعة، من بعد مرورها ستتمكني من تنظيف وجهك.

بعدها يمكنك تجفيفه، والانتظار لبعص الوقت قبل استخدام أي مستحضرات عليه.

فوائد البقدونس للبشرة

البقدونس لا يفيد بشرتك فقط، بل أنه قادر على إحالة جسمك بالكامل إلى حالة صحية أفضل بفضل ما جعله الله فيه من مركبات وعناصر مفيدة، حيث أنه بالنسبة للبشرة يفيد فيما يلي:

الحفاظ على شباب البشرة، وتخفيف التجاعيد وظهورها فيها، حيث أنه يمنح بشرتك قدرة على إعادة إنتاج الكولاجين مما يعني بشرة مشدودة وشابة دائما.

كما يحارب البقع، والحبوب، ويمنع انتشار الالتهابات على بشرتك، وهذا يحيل وجهك لقطعة من القمر، بيضاء بلا أي شوائب.

إن كانت لديك مشكلة مثل الهالات السوداء، الرؤوس السوداء، أو حتى حب الشباب فالبقدونس مساهم كبير في تخليصك منها، لأنه يعطيك نظافة للمسامات، وكذلك مكافحة فعالة للبكتيريا.

البقدونس يجدد خلايا الجلد، ويزيل ما قد أصبح بلا منفعة منها، وهذا من شأنه الحفاظ على تغذية أفضل لبشرتك ولجسدك أيضًا، لذلك ستلاحظي لنفسك بشرة جديدة بالفعل.

فوائد النشا للوجه

النشا كذلك معدود كمكون مفضل للإضافة على البقدونس لإفادة بشرة الوجه، حيث أنه يتميز بترطيبه للبشرة.

كذلك لا يسبب التصبغ بعد مرور فترة كبيرة لاستخدامه، وهو من المكونات الآمنة تمامًا.

النشا له دور فعال في التفتيح والتجميل، ولا يمكن لأي أحد جربها أن يقر بغير ذلك.