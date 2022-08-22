باسرار الشيفات.. قلى الباذنجان بدون مايشرب نقطة زيت بمكون واحد رهيب ضعية على الباذنجان هيبقى خفيف ورائع.. جربيها روعة

باسرار الشيفات.. قلى الباذنجان بدون مايشرب نقطة زيت، من أهم وأفيد الأكلات المحبوبة هو الباذنجان المقلي ومن الخضراوات الهامة والمفيدة جدا لجسم الإنسان، فقد يحتوي الباذنجان على نسب عالية من الحديد، كما أنه مفيد تمامًا لأصحاب أمراض الأنيميا وفقر الدم، إلا أن بعض الحالات يمكن أن يكون بها الباذنجان ضار و يسبب أمراض إرتفاع الكوليسترول والسمنة بسبب القلي بزيت غزير فقد يتحول فائدتة إلى أضرار بليغة تصيب الجسم، وفي السطور القادمة سوف أذكر لكِ عزيزتي كيفية طبخ الباذنجان بطرق صحية وبدون قلي بزيت غزير.

باسرار الشيفات.. قلى الباذنجان بدون مايشرب نقطة زيت

في البداية عليكِ العلم بأن تلك الطريقة ساحرة سوف تجمع بين طريقة الطبخ المعتادة وأيضًا سوف تتطلب القليل من الزيت لعملها فقط اتبعيني:-

قومي بإحضار بعض حبات الباذنجان بالكمية التي تناسب عائلتك.

غسل الباذنجان من الخارج.

عليكِ حرية الاختيار بين تقشير الباذنجان أو لا أو يمكن تقشيرة بطريقة خطوط طولية تعطي شكل جمالي وأيضًا نكون قد احتفظنا بفوائد قشر الباذنجان.

الآن قومي بوضع الباذنجان داخل مصفاة ورش بعض من الملح عليه وقليل من الكمون والفلفل.

تقليب الباذنجان مع التوابل السابقة وتركه لمدة 5 دقائق حتى يتشرب من الملح ويصفي المياه الزائدة.

الآن قومي بإحضار ملعقتين من الدقيق وقومي بنثر هم فوق الباذنجان مع تقليب الباذنجان مع الدقيق وضمان أن كافة أجزاء الباذنجان قد تم تغطيتها بالدقيق.

إحضرِ مقلاة بها ملعقتين زيت فقط، وابدئي بقلي الباذنجان في قليل من الزيت وسوف تلاحظين عدم امتصاصه للزيت ولا يحتاج زيت غزير.

طريقة آخرى لطبخ الباذنجان بدون قلي مسقعة بدون زيت