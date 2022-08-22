وصفة المصل المعجزة لتطويل الشعر وانبات الفراغات يحقق نتائج رهيبة

وصفة المصل المعجزة لتطويل الشعر حيث انه يحفز نمو الشعر بعد شهر، لاحظ فرقًا كبيرًا، فقد نما شعره بأكثر من سنتيمترين في هذه المقالة سوف نوضح لك كيفية استخدام هذا المصل الطبيعي الممتاز، يجب أن تعلم أن الشعر لا يتوقف عن النمو إذا توقفوا حقًا عن الدفع، فسيكون لدينا المزيد من الشعر حيث ان دورة حياتهم هي السعي الدؤوب، من الولادة إلى الخريف إذا لاحظت أن شعرك لا ينمو كما يحلو لك ، فلا داعي للذعر. لدينا الحل.

الأسباب التي تمنع الشعر من أن يصبح طويلاً

الأطعمة: إذا كنت تريد بدة جميلة ، انتبه لما تأكله. عندما نفتقر إلى الحديد أو النحاس أو فيتامين ب ، يمكن أن يكون لذلك تأثير على صحة الشعر. ثم يتباطأ الكيراتين وينمو معه ، مما ينتج عنه شعر أكثر هشاشة يتساقط أكثر مما ينمو.

مواد كيميائية: تتسبب العلاجات الكيميائية التي نستخدمها للشعر في تدهور ألياف الشعيرات الدموية. يجب أن تعلم أنه عند وضع منتج كيميائي على شعرك وإتلافه ، فإنه يبقى على حالته حتى الاستخدام التالي لمنتج آخر ، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الحالة. النتيجة: تكسر الشعر بطول طوله وتأخر نموه.

امتداد: تمديدات متكررة ونسيج منتظم يلف الشعر وفروة الرأس. يصبح الشعر هشًا جدًا من الجذور لأنه يتم سحبه بوزن الامتدادات وبالتالي سيكون من الصعب دفعه للخلف. كما يعرض الشعر المستعار الشعر للخطر ؛ تحتاج فروة الرأس إلى التنفس وعندما تختنق يتم إزالتها من الهواء والشمس. ثم يصبح الشعر هشًا وهشًا جدًا.

المدة: عندما يصل الشعر إلى أقصى طول له ، يكون من الصعب دفعه لفترة أطول ويستغرق الشعر الجديد وقتًا أطول للوصول إلى الأطراف ربما في هذه اللحظة هم في فترة تجديد دورة الركيزة ، والتي يمكن أن توقف النمو لفترة معينة.

وصفة المصل المعجزة لتطويل الشعر

لتحضير هذا المصل، ستحتاج إلى زيت بذور اليقطين وزيت النعناع الأساسي. التحضير بسيط للغاية ، ضع القليل من زيت بذور اليقطين للتسخين والبخار (الكمية تعتمد على طول وسمك شعرك) بمجرد أن يصبح دافئًا ، أضف بضع قطرات من زيت النعناع الأساسي ودلكه في فروة رأسك.

قم بتمشيط شعرك ، ثم يجب عليك تدليك فروة رأسك لمدة 5 إلى 7 دقائق باستخدام مدلك فروة الرأس. سيؤدي الجمع بين المصل والتدليك إلى تسريع الدورة الدموية. بعد ذلك يمكنك غسل شعرك مباشرة أو ترك السيروم ليعمل طوال الليل وغسله في صباح اليوم التالي.

يجب استخدام هذا المصل كل يوم لمدة أسبوع.

فوائد الزيت المستعمل

زيت بذور اليقطين:

يعتبر زيت بذور اليقطين منظمًا جيدًا ، فهو يستخدم في العديد من المكملات الغذائية التي تعالج تساقط الشعر وفي العديد من منتجات العناية بالشعر. غني بالفيتامينات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، ك) والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد ، يغذي الشعر التالف والضعيف ويعيد لمعانه ولمعانه.

يعتبر زيت بذور اليقطين منظمًا جيدًا ، فهو يستخدم في العديد من المكملات الغذائية التي تعالج تساقط الشعر وفي العديد من منتجات العناية بالشعر. غني بالفيتامينات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، ك) والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد ، يغذي الشعر التالف والضعيف ويعيد لمعانه ولمعانه. زيت النعناع العطري:

يتكون هذا الزيت بشكل أساسي من المنثول (حتى 55٪) ، وهو مكون طبيعي معروف بحماية الشعر. المنثول يلين ويحفز مستقبلات البرد في أنسجة الشعر. كما أنه عامل ممتاز مضاد للبكتيريا والفطريات ينظف فروة الرأس. زيت النعناع العطري يمنح الشعر رائحة منعشة ومنتعشة.