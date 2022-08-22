الحل نهائي لعلاج السواد تحت الابط والتخلص من رائحة العرق

تقلل مشاكل الجلد من تقديرنا لذاتنا، خاصة في فصل الصيف عندما تكون بشرتنا أكثر انكشافًا ومع ذلك ، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه البقع الداكنة تحت الإبط، وإذا تم تحديدها بشكل صحيح ، يمكنك إيجاد طريقة فعالة للتخلص منها حيث بشرة الإبط حساسة للغاية وناعمة، وتجف أنشطتك اليومية وتهيج يمكن أن يكون سواد الجلد ناتجًا عن عوامل سلبية مثل رد الفعل لمضاد التعرق أو مزيل العرق أو أي علاج تجميلي للجسم أو رد فعل على الملابس الاصطناعية أو الملابس الضيقة أو سوء النظافة

يمكنك الآن تجربة هذه الحيل الستة الطبيعية والفعالة لعلاج الإبط الداكن:

تقطع البطاطس وتدلك بها جلد الإبط بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تحميص كمية صغيرة من البطاطس للحصول على العصير ثم ضعي العصير على الذراعين واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.

خيار لتفتيح الإبط . كما في حالة البطاطس ، يمكنك تدليك الجلد الأسود بشريحة من الخيار أو بشر كمية صغيرة من الخيار واستخدام عصير الخيار.

الليمون لتفتيح الابط حيث قم بتقطيع الليمون شريحة سميكة من الليمون وتدليك منطقة البشرة الداكنة هذه الفاكهة الحمضية تزيل خلايا الجلد الميتة وتفتيحها ثم اشطف عصير الليمون ، وإذا لزم الأمر ، ضع كريم مرطب.

بيكربونات: اصنعي عجينة من بيكربونات الصودا والماء واستخدميها كمقشر.

قشر البرتقال

قشر البرتقال لتفتيح الإبط:جفف قشور البرتقال في الشمس. اطحنهم حتى تحصل على قوام المسحوق واصنع عجينة بإضافة الخميرة والحليب. تدليك الإبط بهذه العجينة لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

زيت جوز الهند: يمكن تقليل فيتامين E الذي يحتوي عليه. للحصول على أفضل النتائج ، ضع زيت جوز الهند يوميًا أو كل يومين لمدة أسبوعين تقريبًا.

لا يعتبر سواد الإبط مشكلة صعبة ومضر ، ولكن إذا كان الشخص يعاني من قلة نشاط الغدة الدرقية ومرض السكري فعليه أن يقوم أولاً بالخضوع لفحوصات طبية وذلك من قبل طبيب الأمراض الجلدية، حيث يمكن لبعض الأدوية أيضا أن تساعد في التخلص منه ولكن تبقي بعض الاثار الجانبية التي يمكن ان تتسبب فيها بعض الادوية..