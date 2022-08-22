صاروخ التفتيح كريم النشا وماء الورد معجزة في إزالة التجاعيد وتبييض البشرة

كريم النشا وماء الورد يعد من أفضل الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتزيل التجاعيد منها بشكل رائع، لأنه يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي أثبتت فاعليتها على البشرة في إزالة التجاعيد والاسمرار نهائياً، وحارب الكثير من الدهون التي تتركم داخل المسام الواسعة التي تشوه مظهر البشرة، كما يتم صنع الكريم من ماء الورد وهو يعطي للبشرة الأنتعاش والحيوية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المبهر لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة عشر درجات.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد المبهر

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يتم تحضير الكريم من خلالها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب صغير من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد المبهر في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغيرة الحجم ونضع ماء الورد، والنشا، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم. ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نحضر علبة فارغة ونقوم بغسلها جيدًا بالماء الساخن. نقوم بوضع الخليط داخل العلبة ونضيف الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلب حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط مثل الكريم تماماً. نحتفظ بالكريم في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيداً، ثم نقوم باستخدامه يوميًا على البشرة ويترك حتى الصباح ويتم غسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

سوف نتعرف على الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

يحمي البشرة من الجفاف والطفح الجلدي الذي يظهر على الكثير من السيدات.

كما يساعد على قتل البكتيريا والميكروبات التي تتراكم داخل مسام البشرة.

يساعد على تقشير الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة بشكل رائع.

كما يساعد على امتصاص الدهون الزائدة التي تجعل الوجه يلمع بطريقة غير مرغوب بها.

يخلص البشرة من التصبغات الجلدية ويجعلها نضرة وجميلة طول العمر.

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