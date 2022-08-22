نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نواة التمر كنز رهيب: في تكثيف الحواجب والقضاء على الشيب٢.٢٢ في المقال التالي
نقدم لكم نواة التمر كنز رهيب , حيث الكثير منا يعنون من شعر حواجب خفيف جداً لأن مع كثرة أستخدم مصحح الحواجب والصبغات مثل التاتو ورسم الحواجب في صالونات التجميل كل هذا يؤدي إلى تساقط شعر الحاجب ويجعله خفيف جداً مع هذا أيضا الكثير يعنون من شيب مبكر في شعر الحاجب مما يسبب لهم الإحراج فاليوم سوف نقدم لكم هذا الماسك الهائل في تكثيف الحواجب والقضاء على الشيب نهائياً. سوأ سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك وهي أولاً نواة التمر فهي معروف عنها أنه تعمل علي أنبات الشعر وتكثيفه وتعيد لونه الاسود ثانياً وهذا غير فوائد التمر الكثير للشعر ثاني مكون وهو زيت الخروع فهذا الزيت معجزة في تكثيف الشعر ويجعل الشعر أملس وحرير ومع قوامه الثقيل يجعل الماسك يداوم لفترة طويلة دون سيلان لنتائج فعالة ومبهرة ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل نواة التمر كنز رهيب في تكثيف الحواجب والقضاء علي الشيب بكل سهولة2022
مكونات عمل نواة التمر كنز رهيب للحصول علي نتائج مبهرة لكم
نقدم لكم مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالتالي:-
- ٥حبات من نواة التمر(البلح).
- ١ملعقة من زيت الخروع.
- ١ملعقة من زيت الزيتون.
- ١ملعقة كبيرة من الحناء السوداء.
طريقة التحضير
اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-
- نحضر صينية صغيرة ونقوم بوضع نواة التمر فيه ونضعه في الفرن حتي تتحمص جيداً.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن نأخذ النواة ونقوم بوضعها في مطحنة التوابل ونقوم بطحنها جيداً.
- لتصبح بودرة ناعمة جدا ثم نضعها في وعاء ونضع عليه زيت الزيتون وزيت الخروع بتدريج ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الحناء السوداء ونقلب حتي نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم يمكن دهنه علي الحواجب.
- نضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم هي كالتالي:-
- نضع الخليط على الحواجب بواسطة فرشاة صغيرة لضمان توزيع ممتاز .
- نترك الماسك على الحواجب لمدة من ساعتين إلي ثلاثة.
- من الأحسن تركه طول الليل لنتيجة مذهلة وروعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الماسك جيداً ثم نجفف الحواجب بشكل طبطبه خفيفة ثم نضع زيت الخروع علي الحواجب لمدة نصف ساعة .
- ليس من أول استخدام سوف تشعرين بالفرق الكبير علي الأقل أستمري لمدة أسبوع وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواة التمر كنز رهيب: في تكثيف الحواجب والقضاء على الشيب٢.٢٢ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.