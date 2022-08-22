نواة التمر كنز رهيب: في تكثيف الحواجب والقضاء على الشيب٢.٢٢

نقدم لكم نواة التمر كنز رهيب , حيث الكثير منا يعنون من شعر حواجب خفيف جداً لأن مع كثرة أستخدم مصحح الحواجب والصبغات مثل التاتو ورسم الحواجب في صالونات التجميل كل هذا يؤدي إلى تساقط شعر الحاجب ويجعله خفيف جداً مع هذا أيضا الكثير يعنون من شيب مبكر في شعر الحاجب مما يسبب لهم الإحراج فاليوم سوف نقدم لكم هذا الماسك الهائل في تكثيف الحواجب والقضاء على الشيب نهائياً. سوأ سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك وهي أولاً نواة التمر فهي معروف عنها أنه تعمل علي أنبات الشعر وتكثيفه وتعيد لونه الاسود ثانياً وهذا غير فوائد التمر الكثير للشعر ثاني مكون وهو زيت الخروع فهذا الزيت معجزة في تكثيف الشعر ويجعل الشعر أملس وحرير ومع قوامه الثقيل يجعل الماسك يداوم لفترة طويلة دون سيلان لنتائج فعالة ومبهرة ومن خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل نواة التمر كنز رهيب في تكثيف الحواجب والقضاء علي الشيب بكل سهولة2022

مكونات عمل نواة التمر كنز رهيب للحصول علي نتائج مبهرة لكم

نقدم لكم مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالتالي:-

٥حبات من نواة التمر(البلح).

١ملعقة من زيت الخروع.

١ملعقة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من الحناء السوداء.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر صينية صغيرة ونقوم بوضع نواة التمر فيه ونضعه في الفرن حتي تتحمص جيداً. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن نأخذ النواة ونقوم بوضعها في مطحنة التوابل ونقوم بطحنها جيداً. لتصبح بودرة ناعمة جدا ثم نضعها في وعاء ونضع عليه زيت الزيتون وزيت الخروع بتدريج ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الحناء السوداء ونقلب حتي نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم يمكن دهنه علي الحواجب. نضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة خرافية ومفيدة لكم هي كالتالي:-