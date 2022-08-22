نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك التفتيح الرهيب وشد البشرة من اول استخدام والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك التفتيح الرهيب الذي تهتم به كل سيدة، ويمكن أن تحقق من هذه الوصفة الطبيعية باستخدام العسل وزيت الزيتون والقهوة للحصول على بشرة متوهجة، يمكنك العناية ببشرتك عن طريق إزالة جميع الشوائب واستعادة بشرة ناعمة ورطبة، يمكنني القيام بذلك لا تتخلص من القهوة التي تجمعها عند تحضير مشروبك الساخن المفضل استخدميه للعناية ببشرتك في روتين جمالك المستقبلي مع وصفة الجمال هذه، يمكنك توفير المال باستخدام المكونات الطبيعية في خزانة مطبخك.

وصفة ماسك الوجه الطبيعي المصنوع منزليًا

للحصول على بشرة ناعمة ورطبة، يمكنك اتباع وصفة ماسك الجمال محلية الصنع بهذه الطريقة تحصل على مقشر طبيعي لمحو الجلد الميت ومنع نمو الشعر تحت الجلد. عندما تتخلص بشرتك من كل الشوائب وتكون مستعدة لتجديد نفسها بشكل طبيعي. هذه الوصفة مفيدة إذا كنت مرتاحًا لإزالة الشعر بالشمع. استعد للحلاقة أو الشمع.

مقشر القهوة محلي الصنع

لتقشير بشرتك والقضاء على جميع الشوائب باستخدام هذا الماسك المصنوع منزليًا ، سوف تحتاجين إلى:

3 ملاعق كبيرة بن مطحون

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

إذا كنت معتادًا على شرب القهوة، فلا تتخلص من القهوة المطحونة ، واحفظها في هذه الوصفة. بعد ذلك ، باستخدام خفاقة صغيرة أو ملعقة خشبية ، اخلطي هذا المكون مع زيت الزيتون والعسل ، وعندما يكون القوام كافياً تحصل على مقشر طبيعي ، تجنبي محيط العينين ، ضعيه على الوجه. اتركي الماسك لمدة 10-15 دقيقة ، ثم دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية لتقشير خلايا الجلد الميتة واستعادة بشرة صافية ورطبة. أخيرًا ، اشطفي وجهك بالماء النظيف.

خصائص زيت الزيتون والقهوة والعسل لبشرة الوجه

القهوة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على توحيد وتقشير بشرة وجهك. يمكنه أيضًا تحسين نسيج الجلد.القهوة غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخر وهو مضاد ممتاز للالتهابات ومزيل للاحتقان له تأثيرات تنغيم وتغليف تساعد على شد الجلد زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة معروف بخصائصه الترطيب الطبيعي ومضادات الأكسدة والالتهابات العسل له خصائص مطهرة ومجددة كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة. يحتوي على معادن مثل الكالسيوم والنحاس والزنك والحديد والفوسفور والبوتاسيوم. لذلك يعتبر العسل المطريات المثالية لترطيب وتنعيم البشرة.