نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجة بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات اقتصادية والنتيجة وهمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التجاعيد مشكلة تظهر على البشرة وقد تسبب شكل غير مناسب للكثير من النساء وتبدأ هذه المشكلة في الظهور بعد تخطي عمر الاربعين عامًا، ويكون أفضل حل لعلاج التجاعيد والتخلص منها نهائيًا، هو تطبيق بعض المواد الطبيعية على البشرة والمداومة على استخدامها وسوف تحقق أفضل النتائج، تابعونا للتعرف على أهم هذه الوصفات التي يمكن استخدامها لهذا العرض من خلال السطور القادمة.

أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في شد الوجه من التجاعيد

يمكنكم التخلص من التجاعيد في وقت قياسي بدون اي أضرار أو سلبيات، وذلك باستخدام مواد طبيعية آمنة تحقق أفضل نتائج، ومن أهم الوصفات هي كالاتي:

خلطة النشا وبياض البيض

البيض يساعد في سد البشرة بشكل كبير كما أنه يحتوي على البروتين الطبيعي الذي يغذي البشرة ويزيد من جمالها ونضارتها، اما النشا في تساعد في ترطيب وتفتيح البشرة وايضًا تساعد في شد وازالة الخطوط البيضاء والتجاعيد، وطريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة كالآتي:

المكونات

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي بياض البيضة جيدًا حتى تصبح مخفوقة بشكل كامل.

أضيفي إليها النشا.

أعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا للحصول على خليط متجانس.

وزعي الخليط على البشرة جيدًا.

اتركي الخليط حتى تشد البشرة بشكل كامل وتجف تمامًا.

اغسلي وجهك الآن بالمياه الفاتر.

لابد من تكرار الوصفة مرتين أو أكثر خلال الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

خلطة العسل وزبدة الشيا

هذا الخليط له العديد من الفوائد المميزة الوجه فهو يزيل التجاعيد، ويساعد في تفتيح وزيادة نعومة وترطيب الوجه بأفضل شكل، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق على البشرة