أسرع خلطة سحرية للتخلص من رائحة العرق نهائياً بوصفات طبيعية ستبهرك

التعرق ظاهرة طبيعية تزيل الفضلات الأيضية وتنظم درجة حرارة الجسم. لكن التعرق يمكن أن يكون محرجًا للغاية عندما يكون مصحوبًا بتعرق الإبط المفرط ورائحة كريهة ، فإذا كنت شخصًا يتعرق كثيرًا ، فتعلم كيفية محاربة العرق ستكون قلق للغاية بشأن رائحة الجسم التي يسببها التعرق في الطقس الحار، حتى استخدام مضادات التعرق لا يكفي دائمًا لإخفاء هذه الروائح، بالإضافة إلى أن الأشخاص المصابين بفرط التعرق وأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون بشكل خاص للتعرق المفرط.

سبب الرائحة الكريهة بسبب العرق

يفرز العرق عن طريق الغدد العرقية أو الغدد العرقية يتم التمييز بين الغدد العرقية المفرزة، والتي توجد بشكل رئيسي على الراحتين، وباطن والجبهة والصدر، والغدد العرقية المفرزة الموجودة في الفخذ والإبط والأعضاء التناسلية والشرج وتفرز الغدد العرقية المفرزة العرق من مسام الجلد، وتنتج بشكل أساسي الماء والأملاح المعدنية كما تفرز الغدد المفترزة عرقًا أبيض حليبيًا يمكن أن يتلامس مع البكتيريا الموجودة على الجلد، وعند ملامسته للبكتيري ، ينتج عنه رائحة مرتبطة بالعرق. ولسبب وجيه، يمكنهم توفير بيئة مواتية لنمو البكتيريا. بهذا المعنى ، قد يكون الشمع قادرًا على منع هذه الروائح الكريهة من الجسم بشكل فعال.

العلاجات المنزلية للتعرق

الليمون الذي يزيل رائحة العرق: يشتهر الليمون بخصائصه المنظفة ، ويمنع التعرق المفرط والروائح الكريهة. يعتبر الليمون من العوامل المضادة للبكتيريا التي تحارب البكتيريا المسببة للرائحة وللاستخدام، قطعي ليمونة إلى نصفين وافركي نصف ليمونة تحت الإبطين. انتظر بضع دقائق قبل ارتداء ملابسك لتجنب تلطيخها.

حجر الشب إنه مزيل عرق طبيعي: حيث للشب خصائص قابضة ويمكنه معادلة الروائح بدلاً من استخدام مزيل العرق، يمكنك اختيار هذا العلاج الطبيعي لتجنب تعرق الإبط.لتشعر بالانتعاش كل يوم ، قم بشراء أحجار الشب من متجر المنتجات العضوية واستبدل مضاد التعرق المعتاد بهذا البديل الطبيعي ، يرجى استبداله بالمنتج.

نصائح أخرى للسيطرة على رائحة العرق

لتجنب رائحة العرق من الإبط ، من الضروري مراعاة بعض قواعد النظافة.