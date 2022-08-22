نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة في البيت خطوة بخطوة والطعم وهمي في المقال التالي
المسقعة من الاكلات اللذيذة الشعبية التي يتم تحضيرها في الكثير من المنازل المصرية، فهي مكونة من مجموعة عناصر غذائية مفيدة ًجدًا للجسم ويمكن تجهيز المسقعة باللحم المفروم أو بدون حسب المتواجد في المنزل، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيرها بخطوات بسيطة تتمكن من خلالها أي ربة منزل من القيام بعمل المسقعة في المنزل.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
المسقعة من الاكلات الاقتصادية الغير مكلفة في تحضيرها، كما أنها من الأكلات السريعة والبسيطة، وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كيلو من الباذنجان الكبير.
- ربع كيلو من الفلفل.
- كوبين من عصير الطماطم.
- أربع فصوص من الثوم.
- كمية مناسبة من الزيت.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
طريقة التحضير
- في البداية يتم غسل الباذنجان والفلفل جيدًا.
- ثم يتم تقشير الباذنجان أو عدم تقشيره فهذا يتوقف على الرغبة.
- بعد ذلك يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ويمكن تقطيع الباذنجان إلى أنصاف دوائر.
- ثم يتم رش الباذنجان بالملح ويترك لمدة نصف ساعة في مكان مشمس، وذلك حتى لا يحتاج زيت غزير وقت التحمير .
- بعد ذلك يتم إحضار مقلاة بها زيت.
- اتركي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي بداخله الباذنجان الذي قد تم تحضيره.
- بعد ذلك يتم حتى يتغير لون الباذنجان مع التقليب على جميع الجوانب.
- بعد الانتهاء اخرجي الباذنجان واتركيه على ورق مطبخ ليمتص الزيت الموجود به.
- يتم تقطيع الفلفل بعد ذلك وقليه أيضًا في الزيت حتى يتغير لونه ايضًا.
- بعد ذلك احضري إناء مناسب ويتم وضع قطرات من الزيت ويتم تسوية اللحمة مع وضع البهارات من ملح وفلفل اسود.
- قلبي اللحمة واتركيها حتى تنضج.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- أضيفي بها فصوص الثوم بعد هرسها ، ثم أضيفي نصف كمية صلصة الطماطم، ثم ضعي عليها طبقة من الباذنجان المقلي، ونصف كمية الفلفل، ثم طبقة اللحمة المفرومة، ثم يتم تغطيتها بالباذنجان كرة أخرى والفلفل، وفي النهاية يتم إضافة باقي كمية الصلصة مع إضافة رشة ملح ورشة فلفل اسود.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨ درجة، وتترك حتى تنضج وتحمر من الوجه، ويتم تقديمها بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة في البيت خطوة بخطوة والطعم وهمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.