أسهل طريقة لعمل المسقعة باللحمة المفرومة في البيت خطوة بخطوة والطعم وهمي

المسقعة من الاكلات اللذيذة الشعبية التي يتم تحضيرها في الكثير من المنازل المصرية، فهي مكونة من مجموعة عناصر غذائية مفيدة ًجدًا للجسم ويمكن تجهيز المسقعة باللحم المفروم أو بدون حسب المتواجد في المنزل، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيرها بخطوات بسيطة تتمكن من خلالها أي ربة منزل من القيام بعمل المسقعة في المنزل.

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

المسقعة من الاكلات الاقتصادية الغير مكلفة في تحضيرها، كما أنها من الأكلات السريعة والبسيطة، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو من الباذنجان الكبير.

ربع كيلو من الفلفل.

كوبين من عصير الطماطم.

أربع فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من الزيت.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

طريقة التحضير