خلطات طبيعية فعالة تساعد علي تقشير الشفايف وتوريدها بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

تعاني الكثير من السيدات خاصة الفتيات المقبلة على الزواج من مشكلة جفاف و تشققات الشفايف خاصة في فصل الشتاء، مما يجعلهم يرغبون في الحصول على طريقة طبيعية لتقشير الشفايف وتوريدها، وأيضًا إزالة جميع خلايا الجلد الميتة، ولكي تحصل على شفاة ذات مظهر صحي وجذاب، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم العديد من الوصفات المتنوعة للتقشير بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة داخل كل مطبخ يسهل على الجميع القيام بتحضيرها داخل المنزل خلال دقائق معدودة، دون بذل مجهود كبير وبأقل التكلفة.

خلطة زيت الزيتون والسكر

من افضل المقشرات الطبيعية الشفايف والتي تساعد على منح الشفايف أعلى درجات الترطيب، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

عدد ٢ ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في البداية يلزم إحضار وعاء صغير الحجم.

نقوم بوضع مقدار السكر في الوعاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية زيت الزيتون.

يجب خلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما البعض.

يتم وضع الخليط على الشفايف، ثم نقوم بفرك الشفايف برفق لمدة ٥ دقائق، ثم يتم غسلها بالماء البارد.

تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة بيكربونات الصوديوم والعسل

وصفة أخرى لها تأثير فعال في تقشير الشفايف بكل سهولة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

عدد ٢ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

أولًا يلزم إحضار وعاء متوسط الحجم.

نقوم بوضع مقدار بيكربونات الصوديوم داخل الوعاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية العسل تدريجيًا.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا حتى يتم التجانس تمامًا.

نقوم بوضع الخليط على الشفايف، ثم نقوم بفرك الشفايف برفق لمدة لا تزيد عن ١٠دقائق.

نكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

خلطة توريد الشفايف باستخدام البنجر

المكونات:

عدد ٤ ملاعق كبيرة من عصير البنجر أو الشمندر في بعض البلاد.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الجزر.

طريقة التحضير: