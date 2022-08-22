نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلة المطاعم للفراخ المشوية ريحة وطعم خيال مش هتشتريها تاني من بره في المقال التالي
تتبيلة المطاعم للفراخ المشوية وسر التتبيلة، حيث إن الدجاج المشوي أو الفراخ من أفضل الوجبات المفضلة للكثيرين ويكاد لا يخلو منها بيت أو مائدة، وهو صنف مفضل بكل أشكاله وأنواعه وطرق طهيه وخاصة الدجاج المشوي في الفرن بوجه خاص فهو يعتبر العشق بالنسبة للكثير من الناس كباراً وصغاراً كما أنه مفضل لمن يتبعون حمية غذائية أو يرغبون في إنقاص أوزانهم أو يمارسون الرياضة حيث أنها الوجبة المناسبة لهم بالتحديد لما تمتاز به من مذاق جميل وأيضا سعرات حرارية قليلة بالإضافة إلى وجود القليل من الدهون المفيدة فيها وأيضا لأنها تمد الجسم بالقدر الكافي من البروتين والغذاء الذي يحتاجه كما أنها وجبة سهلة وسريعة التحضير وإليكم تفاصيل إعدادها في المنزل.
تتبيلة المطاعم للفراخ المشوية
من أشهر وجبات المطاعم هي الدجاج المشوي خصوصاً على الفحم وترغب الكثير من ربات البيوت في صنعها في المنزل بنفس طعم التتبيله والجودة لتوفير المال وضمان الجودة والنظافة لأطفالها وبيتها، ويعرف الجميع أن سر نجاح الدجاج المشوي هي تتبيلته الخاصة ذلك بحث الكثيرات عن سر التتبيله المميزة لها وهذا ما نوضحه في هذه الفقرة:
طريقة عمل الفراخ المشوية
مكونات تتبيلة الفراخ المشوية
- دجاجة (1500 جم) مقطعة 4 قطع
- 3 بصل متوسط الحجم
- 1 طماطم
- 1 ليمون صغيرة
- 5 فصوص ثوم كبيرة
- كوب ماء
- ربع كوب زيت
- 2 ملعقة صلصة طماطم
- نصف ملعقة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
- ربع ملعقة حبهان مطحون
- ملح وفلفل أسود
طريقة عمل فراخ مشوية مثل المطاعم
- نقطع الدجاج لأربع قطع كبيرة، ثم نقطع البصل لأربع قطع متساوية وكذلك نقوم بتقطيع الطماطم لأربع قطع كذلك.
- نقوم بخلط الصلصة مع التوابل كلها مع الملح والفلفل والزيت والماء كذلك نضيف الثوم المفروم للخلطة.
- بعد ذلك ندهن هذه الخلطة على البصل والطماطم والدجاج جميع القطع.
- نقوم بحشو التتبيلة داخل الدجاج ونرفع جلد الدجاج ونضع التتبيلة فيه.
- ثم نقوم بعمل ثقوب في الدجاج بالسكين لنضمن دخول الخلطة لداخل الدجاج.
- نقوم بترك التتبيلة مع الدجاج لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نحفظ الدجاج في الثلاجة.
- نقوم بشوي الدجاج على الفحم أو في الفرن حتى تمام النضج.
- نقوم بشوي الدجاج وهو داخل تتبيلته مع البصل والثوم والطماطم.
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