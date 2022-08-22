طريقة سهلة لعمل كيك المج في المنزل بخطوات سهلة ومقادير مضبوطة والطعم حكاية

الكيكة من أهم الحلويات الشعبية المميزة، والمفضلة لدى الجميع كبار وصغار، وهناك أنواع مختلفة من الكيكة والتي يتم تحضيرها، وتزينها بالعديد من الأشكال، والان سوف نعرض طريقة بسيطة وسهلة لعمل الكيكة بكل سهولة، وهي كيكة المج، والتي يمكن تحضيرها لاولادك في خلال دقائق معدودة بمكونات آمنة وصحية وبسيطة، تابعي معنا المقال للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل كيكة المج

يمكنكم الان تقديم حلوى بسيطة مميزة لجميع أفراد الأسرة، والتي تتكون بمكونات قد تكون متواجدة في كل منزل وهي كيكة المج التي سوف تجعلهم يستغنون عن شراء الحلوى الخارجية المضرة واليكم الخطوات فيما يلي:

المكونات

نصف كوب دقيق.

ملعقتين زيت.

ملعقتين كبار كاكاو.

اربع ملاعق سكر ناعم.

رشة فانيليا.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبار من اللبن الحليب.

ملعقتين كبار من صوص الشيكولاته أو النوتيلا.

طريقة التحضير