نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل كيك المج في المنزل بخطوات سهلة ومقادير مضبوطة والطعم حكاية في المقال التالي
الكيكة من أهم الحلويات الشعبية المميزة، والمفضلة لدى الجميع كبار وصغار، وهناك أنواع مختلفة من الكيكة والتي يتم تحضيرها، وتزينها بالعديد من الأشكال، والان سوف نعرض طريقة بسيطة وسهلة لعمل الكيكة بكل سهولة، وهي كيكة المج، والتي يمكن تحضيرها لاولادك في خلال دقائق معدودة بمكونات آمنة وصحية وبسيطة، تابعي معنا المقال للتعرف على طريقة التحضير.
طريقة عمل كيكة المج
يمكنكم الان تقديم حلوى بسيطة مميزة لجميع أفراد الأسرة، والتي تتكون بمكونات قد تكون متواجدة في كل منزل وهي كيكة المج التي سوف تجعلهم يستغنون عن شراء الحلوى الخارجية المضرة واليكم الخطوات فيما يلي:
المكونات
- نصف كوب دقيق.
- ملعقتين زيت.
- ملعقتين كبار كاكاو.
- اربع ملاعق سكر ناعم.
- رشة فانيليا.
- بيضة واحدة.
- ثلاث ملاعق كبار من اللبن الحليب.
- ملعقتين كبار من صوص الشيكولاته أو النوتيلا.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي أو من خلال المضرب الكهربائي، يتم وضع المكونات السائل مثل الزيت واللبن الحليب والبيضة بشكل تدريجي وخلطها جيدًا مع بعضها البعض.
- ثم يتم إضافة السكر والفانيليا إلى المكونات وإعادة الخلط مرة أخرى حتى يذوب السكر.
- وفي النهاية يتم إضافة الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر والكاكاو.
- ويتم الخلط مرة أخرى جيدًا.
- استمري حتى الحصول على عجينة الكيكة السائلة المعتادة.
- أحضري بعد ذلك مج مناسب من حيث الحجم، أو من الممكن تقسيم المكونات والخليط على مجين إذا احتاج الأمر ذلك.
- لابد من مراعاة اختيار نوع المج وأن يكون من الأنواع القابلة للحرارة والدخول الى الميكروويف.
- يمكنك ضبط الميكروويف على درجة حرارة 180 درجة.
- يتم وضع المج في صينية ثم إدخالها داخل الميكروويف.
- تارك لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم مراقبة المج حتى التأكد من خلال اختبار النضج من تمام نضجها بشكل كامل، ويتم ارتفاع الكيك داخل المج بشكل ملحوظ.
- اخرجي المج من الميكروويف واتركيه يبرد قليلًا ثم يتم تزين المج من الخارج بالنوتيلا، أو بصوص الشيكولاته التي يمكن تحضيرها في المنزل، أو بقطع الفاكهه أو انواع الصوص المختلفة، وذلك ليعطي شكل مميز ويتم تقديمه بألف هنا.
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