مخلل الجزر السريع هتعمليه في 10 دقائق فقط مع قرمشة وطعم لا يقاوم، حيث يزداد إقبال الأسر المصرية دائما على المقبلات والأطباق الجانبية وبخاصة المخللات بكل أنواعها، ويعتبر أكثر أنواع المخلل إقبالا وتفضيلا هو مخلل الجزر ويشهد أقبالا وازدحاما في متاجر بيعه الشهيرة، وعلى الرغم من ذلك تخشى ربة المنزل دائما من مضار شرائه بشكل جاهز من المتاجر وترغب الكثير من الأمهات في صنعه في المنزل بطرق آمنة ونظيفة ومضمونة، ولأن مخلل الجزر يعد أهم جزء في مكونات طبق المخلل البلدي المتعارف عليه نقدم لكِ طريقة عمل مخلل الجزر في المنزل.

طريقة عمل مخلل الجزر السريع

من المعروف أن مخلل الجزر يأخذ وقت أطول في التخليل من غيره من المخللات ولكن هناك طريقة لتسريع هذه العملية وهي بأن نغسل الجزر ثم نسلقه على النار في ماء مملح وبعد ذلك نتركه ليبرد ثم نقشره ثم يحفظ في برطمان زجاجى جاف ونضيف القليل من الخل على السطح.

طريقة عمل مخلل الجزر بالثوم

يمكن عمل مخلل الجزر في المنزل بأكثر من طريقة وكل طريقة تعطي نكهة مختلفة وهنا سوف نتناول طريقة المخلل الجزر بالثوم كما يلي:

المكونات

نصف كيلو جزر

الماء والخل والملح (لكل كوب ماء ملعقة ملح و3 ملاعق خل)

5 فصوص ثوم

أوراق عنب أو عروق كرفس لتغطية البرطمان

طريقة تحضير الجزر المخلل

يغسل الجزر ثم يقشر ويقطع بأي شكل أو حجم تريدينه. نضع الجزر في البرطمان الزجاجي. نقشر الثوم ونغسله جيدا ثم نضعه برطمان الجزر بشكله الصحيح دون تقطيع. نقوم بصناعة محلول الماء والخل والملح بالنسبة المذكورة. نقوم بملء البرطمان بالمحلول. ثم نضع أوراق العنب أو عروق الكرافس لمنع تسرب الهواء يكن وضع بعض الإضافات كالخردل أو البهارات أو الشطة. نغلق البرطمان المخلل بإحكام. نتركه دون فتح حتى ينضج.

طريقة عمل مخلل الجزر بالسكر

هناك طريقة أخرى لجعل مخلل الجزر مقر مشا وشهياً وهي إضافة السكر له كما يلي:

مكونات عمل الجزر المخلل المقرمش

نصف كيلو جزر

3 ملاعق سكر

ثلث كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ملح

4 أكواب ماء دافئ

طريقة التحضير