هيخليكى عروسة.. كريم النشا والخل المبهر كنز لتفتيح الوجة والجسم وازالة التجاعيد فورا من اول استعمال

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عمر شويل - جدة هيخليكى عروسة.. كريم النشا والخل المبهر كنز لتفتيح الوجة، فالنشا والخل لتفتيح الوجه والعنق من أفضل الكريمات التي يمكنك استخدامها لتفتيح بشرتك حيث أن هذا الكريم من السهل توفير مكوناته كما ياتي بنتائج ممتازة على بشرتك ولا يقتصر استخدامه على بشرة الوجه فقط، بل يمكنك استخدامه لجسدك كذلك وفي ما يلي سنقدم لكم تفاصيل صنع هذه الخلطة وطرق استخدامها.

هيخليكى عروسة.. كريم النشا والخل المبهر كنز لتفتيح الوجة

بدايه لعدم تضييع الوقت سنخبرك بالمقادير التي يجب عليك أن توفريها لصنع هذا الخليط، وهي كما يلي:

كيس بيكنج باودر.

خل.

كيس نشا.

معجون أسنان.

طريقة التحضير:

في وعاء ذي حجم مناسب ابدأي بوضع بعض النشا بقدر يناسب المنطقة التي تريدين استخدام الخليط عليها.

وبعدها ضعي عليه البيكنج بودر.

استمري بتقليب المكونات وستجدي أنك بدأت تحصلي على خليط واضح المعالم.

هنا خذي قدر مناسب من معجون الأسنان ومن وأضيفيه وقلبي جيدا ولا بأس إن وجدت أن الخليط ما زال يابسا إلى حد ما.

أضيفي الخل للخليط وقلبيه ولا تجعلي الخليط مميعا.

خطوات تطبيق خليط النشا والخل

بداية ابدأي بتجربته لأول مرة كالعادة على الوجه، وبالتالي عليك الجلوس في مكان فيه بخار ماء أو تعريض وجهك خصيصًا لبخار الماء أو على الأقل غسله ببعض الماء الدافئ.

هذه الخطوة مثمرة وتعطيك نتائج فعالة جدا وسريعة، لأن المسام تكون مفتوحه فتتقبل الوصفة وتتشربها أسرع.

طبقي الخليط على وجهك بالكامل وربما على عنقك أيضا وانتظري حتى يصبح يابسا.

افركي الخليط من على وجهك ولكن ليس بقوة، وابدأي بإزالة الخليط بالكامل.

اغسلي وجهك بالماء البارد لإغلاق المسام تماما وجففي وجهك دون فرك.

يفضل أن تحافظي على جلدك بعيدا عن الشمس لأطول فترة ممكنة بعد استخدام هذه الوصفة.

بإمكانك تكرارها مرة أخرى في خلال نفس الأسبوع ولكن لا تزيدي على ذلك.

هل النشا مفيدة للبشرة؟

من المشهور عن النشا أنها تستخدم لصنع الطعام حلويات أو مشهيات أخرى يتناولها المرء، ولكن مؤخرا ظهرت الكثير من الوصفات التي تعتمد بصورة أساسية على النشا فما حقيقة أفاده البشرة بها؟